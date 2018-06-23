MHP'li Ayhan: Ülkenin geleceği, MHP- Ak Parti uzlaşmasını zorunlu kılıyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli milletvekili adayı Emin Haluk Ayhan, partisinin Ak Parti ile yaptığı ittifaka değindi. Ayhan, "MHP, daha önceden bir başka siyasi partiyle de bu tür uzlaşmaları gerçekleştirdi. Şu anda ülkenin geleceği, bu uzlaşmayı zorunlu kılıyor. Gerçekten sıkıntıya, zafiyete uğrayan kurumsal yapıların, silahlı kuvvetler, iç güvenlikte polis, emniyet, istihbarat teşkilatları, diğer taraftan eğitim, aynı zamanda adalet mekanizması gibi kurumsal yapıların da yeniden düzenlenmesi, desteklenmesi, geliştirilmesi gerek" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, partisinin Denizli İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Türkiye'nin önemli iç ve dış sorunlarının yanında gerek içeride, gerekse bölgesinde sorunların yaşandığı bir dönemde yeni bir seçime gittiğini söyleyen MHP'li Ayhan, 24 Haziran'daki seçimin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kez uygulanacak olmasından dolayı önemli olduğunu belirtti. MHP'nin Ak Parti ile yaptığı ittifaka değinen Ayhan, "Bildiğiniz gibi MHP esasen siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda uzlaşmayı isteyen ve bunu programına koyan siyasi bir organizasyon. Davranışlarıyla gerek 12 Eylül öncesi, gerekse sonrası, ülkenin ihtiyaç duyduğu zaman, beka meselesi ortaya çıktığı zaman, demokrasi problemleri ortaya çıktığı zaman uzlaşmayı fevkalade öngören ve bunun olması gerektiğini ortaya koyan siyasi bir kurumsal yapıdır. Biz daha önceden bir başka siyasi partiyle de bu tür uzlaşmaları gerçekleştirdik. Şu anda ülkenin geleceği, bu uzlaşmayı zorunlu kılıyor" diye konuştu.