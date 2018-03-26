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MHP’li belediye başkanları, istişare toplantısında buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 11:10 | Son Güncelleme

Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) İstişare Toplantısı, belediye başkanlarının katılımıyla Dumlupınar ilçesinde yapıldı.MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ’’ Belediye başkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu ayki toplantımız kurtuluşun toprakları Dumlupınar İlçemiz idi.

MHP’li belediye başkanları, istişare toplantısında buluştu

Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) İstişare Toplantısı, belediye başkanlarının katılımıyla Dumlupınar ilçesinde yapıldı.
MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ’’ Belediye başkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu ayki toplantımız kurtuluşun toprakları Dumlupınar İlçemiz idi. Öncelikli olarak Dumlupınar Belediyemizi ziyaret ettik, sonrasında müze ve ilk hedef anıtı, Atatürk Evi, Kurtuluş Parkı ve Şehitlik ziyaretiyle devam etti. Şehitlerimize duamızın ardından istişare toplantımızı gerçekleştirip vedalaştık’’ dedi.
Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, yaptığı açıklamada, ’’Değerli İl Başkanımızı ve Belediye Başkanlarımızı eşleriyle birlikte ağırlamaktan onur duyduk. Dumlupınar ilçemizin tüm tarihi ve manevi değeri olan yerlerini gezip kendilerine bilgilendirmelerde bulunduk. Ardından son derece verimli geçen istişare toplantımızı gerçekleştirdik’’ diye konuştu.
Şehitlik ziyaretinde Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan tarafından Kuran-ı Kerim okundu ve şehitler için topluca dua edildi. (YD-EFE)

MHP’li belediye başkanları, istişare toplantısında buluştu

MHP’li belediye başkanları, istişare toplantısında buluştu

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