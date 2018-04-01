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MHP'li Büyükataman: Cumhur İttifakı Cumhuriyetin iradesidir

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 09:36 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde partisinin Divan Toplantısı'na katılan MHP Bursa Milletvekili ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman, "Cumhur İttifakı Cumhuriyetin iradesidir" dedi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde partisinin Divan Toplantısı'na katılan MHP Bursa Milletvekili ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman, "Cumhur İttifakı Cumhuriyetin iradesidir" dedi. Büyükataman, İnegöl ilçesine il olma müjdesi de verdi.

  1. Mevsim Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Kadir Çitil, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muammer Tekin, MHP Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu, MHP İlçe Başkanı Hayati Bedir ile çok sayıda partili katıldı.

    'MHP GEREKEN HER KATKIYI VERECEK'

    Türkiye’nin bugün Cumhuriyet tarihinin en zor zamanını yaşadığının altını çizen Büyükataman, "Güney sınırımız boyunca hainlerin Türkiye’yi tehdit etmelerine kesinlikle izin verilmemelidir. Suriye ve Irak ile olan sınır hatlarımız bedeli neye mal olursa olsun emniyete alınmalı, bu sınırlar boyunca güvenlik mutlaka temin edilmelidir. MHP milli sorumluluğunun idrakiyle gereken her katkıyı verecek, sonu ne olursa olsun milletinin yanında sapasağlam duruş gösterecektir" diye konuştu.

'SİYASİ PARTİLERİN AHLAKİ BİR İTTİFAK KURMAKTAN BAŞKA ÇARESİ KALMAMIŞTIR'

Büyükataman konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz 16 Nisan halkoylaması ile beraber yönetimde istikrarın tesis, temsilde adaletin temin edileceği bir sisteme geçmiştir. Milli iradenin doğrudan tecelli edeceği bir yapıdır. Cumhur, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine onay vermiştir. 16 Nisan halkoylaması bir milat, hatta demokratik bir misak olmuştur. Yeni sistemde kutuplaşma ihtimali en aza indirilmiştir. Barajın fiilen yüzde 50+1’e çıktığı göz önünde bulundurulduğunda siyasi partilerin uzlaşmakta, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka çaresi kalmamıştır. Siyasetin kavgaya sapmasını makul karşılayamayız. İstikbalimizle ilgili oyunlar tezgâhlanırken cumhuriyetin kuruluş felsefesini birlikte müdafaa etmeliyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurun bizzat kendi eseridir. Türkiye’nin yıkıma sürüklenmesini önlemek hepimiz için tarihi bir görevdir. MHP teşkilatları, bizlere gönül veren vatandaşlarımız bunların farkındadır. Böylesi kararlılığa olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bekamıza hep beraber omuz verip dayanışma ruhunu diri tutmalıyız. Bir olmazsak, birlikte olmazsak bizi ayıracaklar, dalga dalga üzerimize gelecekler. Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyetinin tarihi varlık haklarını savunuyoruz. Konu vatandır. Kimsenin tereddüdü olmasın ki konu devlettir, millettir. İç çekişmelerle geçirecek vakit yoktur, kalmamıştır. Bizim için önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben ilkesi geçerlidir. Aziz vatanımızı ne pahasına olursa olsun korumak zorundayız. Gerek siyasi gerek toplumsal düzeyde bir ve beraber hareket etme faziletini göstermemiz zaruri olmuştur. Cumhur ittifakı bu yüzden çok önemli ve değerlidir. Cumhur ittifakı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini geleceğe taşıyacaktır. Hiçbir odak, güruh, siyasi düşük Cumhur ittifakını çatlatamayacaktır. Yeni hükümet sisteminin mimarı bizzat Türk milletidir. Cumhur İttifakı Cumhuriyetin iradesidir, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır."

İNEGÖL’E İL MÜJDESİ

İnegöl’e müjde veren Büyükataman, "12. Olağan Büyük Kurultayımız sonucunda yenilenmiş kadrolarımızla gerçekleşmesini ön gördüğümüz hadiseleri demokrat ve milliyetçi bir duruşla memleketin her köşesine ulaştıracağız. Türkiye bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de sözü dinlenen bir ülke seviyesine çıkmalıdır ve mutlaka çıkacaktır. Bu çerçevede İnegöl il olmayı hak eden ilçelerimizden biridir. Bu bağlamda bizler MHP adına bu konuyla alakalı 9 Mart 2011 ve 27 Nisan 2012 tarihlerinde TBMM’de 5 ilçe ve İnegöl adıyla yeni bir il kurulmasına ilişkin kanun teklifi verdik. İnegöl il olmak istiyor ve emin olun MHP sonuna kadar bunun takipçisi olacak" ifadelerini kullandı.

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