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MHP'li Büyükataman: 'İllet ittifakı'nın ortak özelliği Demirtaş sevdası

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Beş benzemezler koalisyonu ya da illet ittifakı dediğimiz ittifakın ortak özelliği hepsinin PKK muhibi, Demirtaş sevdalısı olmasıdır" dedi.

MHP'li Büyükataman: 'İllet ittifakı'nın ortak özelliği Demirtaş sevdası

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Beş benzemezler koalisyonu ya da illet ittifakı dediğimiz ittifakın ortak özelliği hepsinin PKK muhibi, Demirtaş sevdalısı olmasıdır" dedi.
MHP Bursa İl Başkanlığı'nın Bursa milletvekili adaylarını açıklamak için düzenlediği toplantıya MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP il yönetimi, adaylar ve çok sayıda partili katıldı. İsmet Büyükataman burada yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nı eleştirdi. Büyükataman, "HDP, 'İkinci tura kalmazsak CHP’yi destekleriz' diyor. CHP’nin adayı ikinci turda 'Uygun aday olursa destek veririz' diyor. Tam olarak ortaya çıkmıştır ki; ana muhalefet partisi CHP, yanına, yöresine aldığı İP’iyle, PKK’sıyla FETÖ’süyle, HDP ve diğer rejim ve millet muhalifleriyle komplo peşindedir. Beş benzemezler koalisyonu ya da 'illet ittifakı' dediğimiz ittifakın ortak özelliği hepsinin PKK muhibi, Demirtaş sevdalısı olmasıdır. Anadolu’da vereme ince hastalık derler, bu illet ittifakı Türk milleti için ince hastalık gibidir. Bu ittifak, FETÖ’nün ince siyasetini icra etmektedir.Cumhur İttifakı ise 24 Haziran’da tarih yazacak, çerini çöpünü önüne katıp sandığı illet ittifakına dar edecektir" diye konuştu.
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Konuşmasında dövizdeki yükselişi de değerlendiren Büyükataman, "Son günlerde döviz kurundaki anormal oynaklıklar milletimizin hayat ve refah standardını düşürmektedir. Türk Lirası devamlı değer ve irtifa kaybetmektedir. 2002’den bildiğimiz oyun tekrar sahneye konulmak istenmekte, Türkiye, ekonomi üzerinden teslim alınmaya çalışılmaktadır. 15 Temmuz’da tankla, tüfekle başarılamayan darbe ekonomi üzerinden yapılmak istenmektedir. İhtiyacımız olan yeni, yerli ve millî bir ekonomik modeldir. Türk milletinin geleceği; sıcak para odaklarının insafına, döviz spekülatörlerinin iştahına, faiz ve rant lobisinin icazetine, emek hırsızlarının iradesine bırakılmamalıdır" dedi.

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MHP'li Büyükataman: 'İllet ittifakı'nın ortak özelliği Demirtaş sevdası

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