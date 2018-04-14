Ağrı’da konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Bölücü, dışlayıcı, ötekileştirici ve insanlık dışı söylem suçtur. Şeref ve haysiyet yoksunu PKK adına televizyonlarda zaman zaman rastlıyoruz. Dolayısıyla sizin aracılığınızla savcıları göreve davet ediyoruz" dedi. Ağrı’nın Tutak ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kapsamında Ağrı’ya gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, MHP Ağrı İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Adan burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. AK Parti ile MHP arasında yapılan cumhur ittifakına değinen Celal Adan, bu ittifakın cumhurun ittifakı olduğunu belirterek vatan sathında yaşayan herkesin hayrına olduğunu söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, "Bizim çağrımız Afrin’de yok olan ve korku içinde Kandil’de sonlarını bekleyen lağım farelerini inlerinde yok edecek bir iradeyi dolduracağı için onların hamiliğini, sözcülüğünü ve gerektirdiğinde canlı kalkanlığını yapanlar rahatsız olmuşlardı. Bizim sesimiz devlet ve millet adına daha da kucaklaşması ve ülkenin büyümesi için yükselmiş. Bu yüzdende devlet ve millet arzına kuyu kazmaya ömrünü adayanlar rahatsız olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti adaleti keskin kılıcı ile çıkmış ve bölücülere hak ettiği cezayı kesmiştir"

Milliyetçi Hareket Partisi’ne Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde oy oranları ile ilgili algı operasyonları yapıldığını belirten Adan, 16 Nisan Referandumu’nda yapılan algının boşa çıktığını vurguladı. Adan, "Bu referandum öncesi şehirlere hendekler kazan, devlet idaresini teslim almaya çalışan PKK’nın karşısına Türkiye Cumhuriyeti adaleti keskin kılıcı ile çıkmış ve bölücülere hak ettiği cezayı kesmiştir. Terör örgütünün silahlı gücü doğuda güneydoğuda yaşayan vatandaşlarımızı tehdit edemeyecek şekilde bitirildiği için de bu vatandaşlarımız hür iradeleri ile seçim sandıklarının başına gitmişler. Bu hürriyet ortamı tehditle şantajla oy toplamaya alışkın Kandil kuklası siyasetçilerin hezimetine ve o referandumunda temelini attığımız ittifakın imza attığı bir demokrasi zaferine dönüşmüştür" şeklinde konuştu.

"Savcıları göreve davet ediyoruz"

Afrin Harekatı hakkında da konuşan Celal Adan, "Bugün şanlı ordumuz PKK’nı zulüm ve işgali altında bulunan Afrin’e istikrar ve huzuru götürmüştür. Fakat terör örgütünün bütün kışkırtmalarına rağmen ülkemizin hiçbir yerinde bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde toplumsal tepki oluşturamamışlardır. Doğru analiz edildiğinde görülmektedir ki Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti beraberliğindeki ittifak kaynaşmış bir millet ve güçlü devlet kavramları Edirne’den Şırnak’a bütün milletimizin gönlünden geçmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin sigortasıdır. Bu devletin sinir ucudur. Partimiz sadece Türkiye’nin değil medeniyet coğrafyamızın eriştiği her karış toprağı kucaklayan bir birikime sahiptir. Afrin’i kurtaran orada ki inanlara hürriyeti taşıyan eller nasıl bozkurt yapıyorsa doğu ve güneydoğuyu kalkındıracak iman ve hilalde de bozkurtun yüreğinde doğacaktır. Bölücü, dışlayıcı, ötekileştirici ve insanlık dışı söylem suçtur. Şeref ve haysiyet yoksunu PKK adına televizyonlarda zaman zaman rastlıyoruz. Dolayısıyla sizin aracılığınızla savcıları göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

Adan, konuşmasını Milliyetçi Hareket Partisini Kürtlere düşman gibi göstermeye çalışanların yalanlarını Ağrı’nın Van’ın Şanlıurfa’nın Muş’un bozkurtlarının tarumar edeceğini belirterek bitirdi.