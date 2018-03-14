MHP'li Erdem: Türk milleti sandıkta değerlendirmeyi yapacaktır

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- MHP Milletvekili Arzu Erdem, seçim ittifakı görüşmelerinde yaşanan kavgaya ilişkin, "Meclis, bu konuyla ilgili cezai işlem uygulamasını yaptı. Türk milleti sandıkta gerekli iradeyi gösterip konunun değerlendirmesini mutlaka yapacaktır" dedi.
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİCTES) kapsamında eğitim veren öğretmenlerin kadro sıkıntılarının çözümüne ilişkin yetkililerin açıklama yaptığını, bunun sevindirici bir durum olduğunu söyledi. Arzu Erdem, seçim ittifakı görüşmelerinde Meclis Genel Kurulu’nda yaşanan kavgaya ilişkin soruyu, "Meclis, bu konuyla ilgili cezai işlem uygulamasını yaptı. O kişiyle ilgili üç oturum uzaklaştırma cezasını verdi. Onunla ilgili konuşacak çok fazla bir şey yok. Türk milleti sandıkta gerekli iradeyi gösterip konunun değerlendirmesini mutlaka yapacaktır" diye yanıtladı.
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