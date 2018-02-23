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MHP'li Erkan Akçay'dan CHP'ye: Delikanlı olun, kurun ittifakınızı alın boyunuzun ölçüsünü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2018 13:31 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti ile ortak ittifak teklifi hazırlayan MHP'yi eleştiren CHP'ye yönelik "Açık, delikanlı olun.

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti ile ortak ittifak teklifi hazırlayan MHP'yi eleştiren CHP'ye yönelik "Açık, delikanlı olun. Kurun ittifakınızı alın boyunuzun ölçüsünü. Boş ve saçma polemiklerle dırdırla vakit geçireceğinize siz de kendi ittifakınızı kurun" dedi.

MHP Grup başkanvekili Erkan Akçay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ittifak teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erkan Akçay, ittifak teklifindeki maddeleri anımsatarak buna karşı çıkan çevreler olduğunu özellikle CHP'nin söylemlerini hayretle karşıladıklarını söyledi. CHP'nin "yapamıyorsak bozalım" anlayışında olduğunu savunan Erkan Akçay şöyle konuştu: "CHP'nin kronikleşen hastalığı budur. Tıpkı Anayasa, iç tüzük değişikliğinde her konuda olduğu gibi CHP'nin hastalığı yine nüksetmiştir. CHP her şeye karşıdır. CHP'ye acil şifalar diliyoruz. CHP milletimizle bağını koparmış, ABD, FETÖ, PKK, HDP'nin yörüngesine girmiştir. CHP'nin amacı MHP'ye saldırarak Türkiye düşmanlarıyla girdiği karanlık ilişkileri kurdukları platformları ve yaptıkları ittifakları örtbas etmek için kendi üzerlerinden uzaklaştırmaktır. CHP sözcüleri ne kadar cırcır böceği gibi zırıltı yapsa da partilerinin FETÖ ve PKK'nın kayığına bindiğini saklamayacaktır. CHP7nin 6 okla da Atatürk'le de hiçbir alakası kalmamıştır. CHP MHP'ye karşı aşağılık kompleksine kapılmış fesatlıktan adeta kudurmaktadır. CHP hazımsızlığı bu yüzdendir. CHP siyaseti kahvehane dırdırı sanıyor. CHP'nin cırcır böceğinden bir farkı yok. CHP partilerin yasal alt yapısı olan bir ittifak yapmasından rahatsızdır, çünkü merdiven altı siyasete hülleye hileye devam etmek istiyor. CHP dürüst ve açık olsun. HDP ile beraber iyi sallamıştınız. Partilerinizin ve yöneticilerinizin bir kısmı HDP'ye oy vermişti. HDP barajı geçti diye pilav dağıtıyordunuz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde merdiven altında siyaset yapmanıza gerek yok. Açık, delikanlı olun. Kurun ittifakınızı alın boyunuzun ölçüsünü. CHP hala koalisyon ve baraj kavramları üzerinden fikir üretmeye çalışıyor. Hatırlarsanız bu CHP bize koalisyon teklifi edip sayın genel başkanımıza başbakanlık bile teklif etmişlerdi. Asıl ahlaksız teklif budur. Biz de elimizin tersiyle itmiştik. Biz CHP'nin Güneş Motel rezaletlerini de biliriz. Boş ve saçma polemiklerle dırdırla vakit geçireceğinize siz de kendi ittifakınızı kurun."

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