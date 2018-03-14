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MHP’li Garip "2023’ün lider ülke Türkiye’sini oluşturacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 14:14 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Yusuf Garip, MHP’nin 12.

MHP’li Garip "2023’ün lider ülke Türkiye’sini oluşturacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Yusuf Garip, MHP’nin 12. büyük kurultayının 2023’ün lider ülke Türkiye’sini oluşturacak, güçlü kadroların tezahür edeceği bir kurultay olacağını söyledi.

MHP’nin 18 Mart 2018 Pazar günü 12’inci olağan büyük kurultayının gerçekleştirileceğini belirten büyük kongre delegesi, Garip, “Kurultayımızın teması, ‘Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka’dır. 12’inci olağan büyük kurultayımız Türk milletinin şöleni, demokrasinin ve milliyetçi iradenin yükselişi olacak, böylece Türkiye’ye, Türk-İslam coğrafyasına umut, heyecan ve coşku aşılayacak bir kongre olacağına inancımız tamdır. MHP kurultayları milliyetçi, ülkücü hareket için her zaman bir toy, düğün havasında gerçekleşmiştir. Her kurultay ilhamını binlerce yıllık şanlı tarihten alan 49 yıllık kutlu mücadelede ellerin ve gönüllerin kenetlendiği, istikbal ve beka yolunda azimle yürüyen ay yıldızlı bayrağın gölgesinde ebediyete kadar birlik ve kardeşlik içinde mücadele eden nesillerin bir araya geldiği coşkulu mekandır."dedi.

" 12. olağan büyük kurultayını milli devlet, güçlü iktidar için 2023’ün lider ülke Türkiye’sini oluşturacak, güçlü kadroların tezahür edeceği bir kurultay olacaktır."diyen Garip, " Bir kez daha diyoruz ki, milli duruşumuz, Türk milletinin birliğine, bütünlüğüne kardeşliğine ve huzuruna kastedenleri hayal kırıklığına uğratacaktır. Şühedaya olan vefamız, aziz vatan topraklarında kefensiz yatanlara, vatanını ve bayrağını canından aziz bilen tüm şehitlerimize, Afrin’de şehit düşen tüm kahramanlarımıza sadakatle sonsuza kadar devam edecektir. Millete beka sözümüz, ülkemizin sonsuza dek var olacağının, Türklüğün ebediyete kadar yaşayacağının gerekirse bu uğurda kanımızın son damlasına kadar mücadelemizi sürdüreceğimizin açık bir irade beyanıdır. Kurultayımızın şimdiden ülkemize ve büyük Türk milletine hayırlı olmasını dilerim”ifadelerine yer verdi.

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