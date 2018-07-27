HABER

MHP'li Haberal'dan ABD'ye tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

TBMM İdare Amiri Erkan Haberal: - "(Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidi) Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı söylenen bütün bu tehdit niteliğindeki sözlerin karşısındayız. Her zaman devletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz"

MHP Ankara Milletvekili, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidiyle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı söylenen bütün bu tehdit niteliğindeki sözlerin karşısındayız. Her zaman devletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz." dedi.

Haberal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 5199 sayılı Hayvan Hakları Yasasında Değişiklik Öngören Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Hayvan haklarıyla ilgili konuların aynı zamanda bir eğitim sorunu olduğunu belirten Haberal, herkesin hayvansever olmasını beklemenin doğru olmadığını dile getirdi. Haberal, "Ancak herkesten beklediğimiz şey, hayvanlara saygılı davranmalarıdır." diye konuştu.

Kanun teklifinin makul ve uygulanabilir olduğunu ifade eden Haberal, yasadan "süs hayvanı" tanımlamasının çıkartılmasını öngördüklerine dikkati çekti. Haberal, teklifle ilgili şu bilgileri verdi:

"Hayvan bakımevleri açılmasının devletin iznine bağlanmasını öngörüyoruz. Hasta ve iyileşme ihtimali olmayan hayvanların uyutulması, en az 2 veterinerin kararı ve bakanlığın izniyle mümkün olacak. Petshop ve türevi mağazalardan hayvan satışının yapılmasını yasaklıyoruz. İl, ilçe belediyelerinde hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerinin kurulmasını öngördük. Küçük ilçelerde devlet bunların kurulmasına destek olacak. Yunus parkları kaldırılacak."

Kedi ve köpeği çok seven gerçek bir hayvanseverin, en azından ilk hayvanını sokaktan sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Haberal, hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan, haklı neden olmaksızın öldürenlere 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası öngördüklerini, mevcut yasada öngörülen para cezalarının da artırılmasını düzenlediklerini bildirdi.

Haberal, bir soru üzerine, sahip olduğu 6 köpek ve 3 kediyi sokaktan sahiplendiğini söyledi.

Erkan Haberal, bir gazetecinin, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım tehdidiyle ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı söylenen bütün bu tehdit niteliğindeki sözlerin karşısındayız. Her zaman devletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

PARTNERYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyorYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyor
AK Partili meclis üyesine, 'Atatürk'e hakaret' suçundan davaAK Partili meclis üyesine, 'Atatürk'e hakaret' suçundan dava
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol PartiYeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Erkan Haberal Hayvan Hakları kanun teklifi tehdit Trump yaptırım

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

İlginizi Çekebilir

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti

Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti

Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı

Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

CHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehdit

CHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehdit

Fatih Altaylı'dan Rahip Brunson'la ilgili ses getirecek iddia

Fatih Altaylı'dan Rahip Brunson'la ilgili ses getirecek iddia

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.