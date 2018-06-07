MHP'li Kalaycı: Hükümetten 'affa karşıyız' diye bir görüş gelmedi-2

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin af çıkışıyla ilgili olarak, "Hükümetten 'affa karşıyız' diye bir görüş gelmedi. Sadece gündemlerinde olmadığını söylediler. Biz yine de bayramda, insanlara bu sevinci yaşatmalarını bekliyoruz" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, memleketi Konya'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. DHA'nın sorularını cevaplayan Kalaycı, Konya'dan 15 milletvekilinin tamamına cumhur ittifakının talip olduğunu belirtti. Kalaycı, cumhur ittifakının sadece seçime yönelik değil, uzun vadeli bir işbirliği sürecinin işleyeceğini kaydetti. Cumhur ittifakının 400 milletvekili çıkarmayı hedeflediğini belirten Kalaycı, cumhurbaşkanlığını kazanıp, Mecliste çoğunluk sağlanamadığı takdirde de yeniden bir seçimin söz konusu olmayacağını, milletin ve siyasetçinin de seçimden bıktığını söyledi. MHP'DEN İYİ PARTİYE ABARTILACAK BİR GEÇİŞ YOK Kalaycı, MHP seçmeninin İYİ Parti'ye abartılacak oranda geçişin olmadığını belirterek, "MHP'den abartılacak bir kayma söz konusu değil. Bunu Konya’mızda da görüyoruz. İYİ Parti'ye çok yüksek bir oy çıkacağına ihtimal vermiyorum'' dedi. KRİPTO YAPI HALEN VAR FETÖ ile mücadeleye de değinen Mustafa Kalaycı, ''Kripto yapı halen var. Halen devletimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın belirli noktalarında etkinler. Sosyal medyada da çoğu yurt dışından açılmış hesaplarla etkinler. Bu mücadele etkili bir şekilde de sürmektedir'' dedi. 'AF' İLE İLGİLİ HÜKÜMETTEN KARŞIYIZ DİYE BİR GÖRÜŞ GELMEDİ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme sık sık getirdiği 'af' konusuna da değinen Kalaycı, 'af' ile ilgili mutlaka adım atılacağını belirtti. Kalaycı, şöyle konuştu: ''Yeni bir sisteme geçiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine, cumhuriyet tarihimizin en önemli yönetim reformu diyoruz. Yeni sistemle yeni bir sayfa açılsın. Kader kurbanlarına af çıkarılsın. Hükümetten 'affa karşıyız& diye bir görüş gelmedi. Sadece gündemlerinde olmadığını söylediler. Biz yine de bayramda, insanlara bu sevinci yaşatmalarını bekliyoruz. Gündemlerinde değilse, gündemlerine almak Bakanlar Kurulu Kararı veya Kanun Hükmünde Kararname dahil, bu denetimli serbestliğin ve infaz yasasının önünü açarak bu sağlanabilir.'' Af konusunda tavırlarının belli olduğu ve sahip oldukları 35 milletvekili ile ne Meclisi toplamaya, ne de kanun çıkarmaya güçlerinin olduğunu ifade eden Kalaycı, ''Artık bu dönülmez bir yol. Mutlaka bu konuda adım atılacağını düşünüyoruz. Seçimden önce de yapılabilir. En güzeli, bayram öncesi düzenleme yapmak. Mutlaka bu konuda düzenleme yapılacak. Geri dönüş olmaz. Türk devleti yapısına da uygun. Geçmişte Osmanlı padişahları yeni göreve başladığında ‘af’ falan çıkartıyorlardı. Kültürümüze de uygun'' dedi. Kalaycı, 'affın' ana hatlarıyla da, teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüz ve kadın katillerinin hariç; onun dışındaki suçların af kapsamına alınması gerektiğini kaydetti. HEP BİRLİKTE ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKECEKLER Kalaycı, 'affın' yeraltı dünyası olarak adlandırılan hükümlü kişilere de uygulanacağı yönünde propaganda yapıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir tarafta 'yeraltı dünyası' söylemi içinde olanlar, bir bakıyorsunuz Selahattin Demirtaş'ın çıkartılması için el birliğiyle çalışıyorlar. Bakıyorsunuz, Kemal Kılıçdaroglu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu o ittifak; Muharrem İnce zaten cezaevini ziyaret çalışmalarıyla başladı. Bu kim? İsyana teşvik kapsamında 6-7 Ekim olaylarında 53 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuş birisi. PKK’nın siyasi uzantısının eş başkanı. Söylemlerine bakarsanız, dosyasında birçok konu var. Diyarbakır’da İmralı’daki bebek katili için ne demişti Demirtaş, 'Öcalan’ın heykelini dikeceğiz' demişti. Şimdi herhalde Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, hep birlikte dikecekler ki; öyle çıkarmaya uğraşıyorlar. Bunu söyleyenler öbür taraftan Alaattin Çakıcı ve Kürşat Bey, bu kişiler üzerinden 'yeraltı dünyasına af çıkartılıyor' gibi söylem içindeler. Hâlbuki, Alaattin Çakıcı’nın bu devlete yaptığı hizmetleri birçok kişi biliyor. Bunu hemen yeraltı dünyasıyla ilişkilendirmek ve tukaka yapmanın bir alemi yok. Alaattin Çakıcı, camia olarak da bizim camiamızdan yetişmiş bir arkadaşımız. Bir de sağlık sorunu var. Sürekli tedavi görüyor. O anlamda genel başkanımız ismini zikrederek bunu söyledi. Öbür tarafta, Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarmak için çaba sarf edenlere karşılık, 'Burada da bizim ülküdaşımız, arkadaşlarımız var. Biz de 100 bin imza toplayarak aday yapsaydık' diye çıkışmış oldu. Bunlar işi sulandırmaya yöneliktir.''

