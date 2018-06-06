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MHP’li Karakaya: Türk milleti Kandil'e operasyonun arkasındadır

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 17:37 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Kandil'e yönelik olası operasyon üzerinden CHP'yi eleştirerek, "Kandil'e yapılacak operasyondan rahatsız olmaları ve bu operasyonu farklı yerlere çekmeleri doğaldır.

MHP’li Karakaya: Türk milleti Kandil'e operasyonun arkasındadır

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Kandil'e yönelik olası operasyon üzerinden CHP'yi eleştirerek, "Kandil'e yapılacak operasyondan rahatsız olmaları ve bu operasyonu farklı yerlere çekmeleri doğaldır. Artık şaşırmıyoruz. Türk milleti, bu operasyonun arkasındadır ve sonuna kadar arkasında duracaktır" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Karakaya, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Ankara 1’inci bölge milletvekili adayı Eyüp Yıldız ve beraberindeki milletvekili adaylarıyla birlikte Kızılay’da partisinin seçim standını açtı.
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MHP'li Karakaya, genelde 'cumhur ittifakı'na, özelde ise MHP'ye çok ciddi yönelme olduğunu ve bu durumun da kendilerini memnun ettiğini söyledi.
'ARTIK ŞAŞIRMIYORUZ'
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, bir gazetecinin "CHP’den gelen Kandil yorumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi:
"CHP yönetiminin son yıllarda bu milletin değerleriyle çatışan bir üslup ve siyasi politika izledikleri artık bilinen bir gerçektir. Gerek 'Zeytin Dalı Harekatı' başlamadan önce gerekse devamında hatta Afrin’e girmek üzereyken, hem orada bu operasyonun içerisinde olan askerlerimizin, komutanlarımızın morallerini bozacak türden açıklamalarda bulundular. Afrin kapısından geri dönmeyi talep ettiler. Bunlar özellikle Türk ordusunun neden orada olduğunu anlayamadılar. Biliyorsunuz ki CHP açılım süreci ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla o tür açıklamalarda bulunanların Kandil’e yapılacak operasyondan rahatsız olmaları ve bu operasyonu farklı yerlere çekmeleri doğaldır. Artık şaşırmıyoruz. Türk milleti bu operasyonun arkasındadır ve sonuna kadar arkasında duracaktır. CHP’liler artık bir halk deyimiyle keçeyi suya atmışlar, çıkacağı yeri taşlıyorlar."

FOTOĞRAFLI

MHP’li Karakaya: Türk milleti Kandil'e operasyonun arkasındadır

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