MHP’li Mustafa Kalaycı’ya yeni görev

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Genel Başkan Yardımcısı oldu.
18 Mart’ta gerçekleşen MHP 12. Olağan Büyük Kurultayın ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin A takımı belirlendi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerince Başkanlık Divanına seçilen isimler arasında yer aldı. Partide genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Kalaycı, yeni dönemde genel başkan yardımcısı oldu.
AK Parti ile yürütülen İttifak Komisyonuna partisi adına başkanlık eden Kalaycı, 3 dönemdir Konya Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri arasında bulunuyor.
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