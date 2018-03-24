HABER

MHP’li Mustafa Kalaycı’ya yeni görev

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 16:53 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Genel Başkan Yardımcısı oldu.18 Mart’ta gerçekleşen MHP 12.

MHP’li Mustafa Kalaycı’ya yeni görev

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Genel Başkan Yardımcısı oldu.
18 Mart’ta gerçekleşen MHP 12. Olağan Büyük Kurultayın ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin A takımı belirlendi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerince Başkanlık Divanına seçilen isimler arasında yer aldı. Partide genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Kalaycı, yeni dönemde genel başkan yardımcısı oldu.
AK Parti ile yürütülen İttifak Komisyonuna partisi adına başkanlık eden Kalaycı, 3 dönemdir Konya Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri arasında bulunuyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

Azmetti bambaşka biri oldu!

Azmetti bambaşka biri oldu!

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

Meral Akşener'den sert çıkış! 'Partide Yelizleri istemiyorum'

Meral Akşener'den sert çıkış! 'Partide Yelizleri istemiyorum'

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.