MHP'li Sarı: Darbe girişimine hepimiz şaştık kaldık

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi (MYK) Mehmet Sarı, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili Amasya’da yaptığı açıklamada “Milletçe, ‘FETÖ örgütü’ denen bir teşkilat veya bir topluluk tarafından darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Hiç ummazdık, derdik ki ‘bunlar bizim çocuklar, tertemiz, fırtına gibi’ ama neticede böyle bir şeyle de karşı karşıya kaldık. Hepimiz de bu işe şaştık, hâlâ da çoğumuzun şaşkınlığı devam ediyor” dedi. MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi (MYK) Amasya Milletvekili Mehmet Sarı, Amasya milletvekili seçilmek için yaptığı aday adaylığı başvurusu sonrası açıklamalarda bulundu. MHP İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Mehmet Sarı, FETÖ/PDY ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye 3 yıl önceki gibi bir durumda değil, ekonomik, sosyal, siyasi şartlar tamamen değişti. Ülkemiz, milletimiz, partimiz fırtınalı okyanuslardan geçti. Millet olarak başımızdan çok büyük belalar geçti. Önce partimizin içi adeta karıştırılmaya çalışıldı. Sonra operasyonun hedefi olarak baktılar MHP’yi pek fazla karıştıramayacaklar, operasyonun şeklini değiştirdiler. Küresel güçler ülkeye operasyon yapmaya karar verdiler. Milletçe, ‘FETÖ örgütü’ denen bir teşkilat veya bir topluluk tarafından darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Hiç ummazdık, derdik ki ‘bunlar bizim çocuklar, tertemiz, fırtına gibi’ ama neticede böyle bir şeyle de karşı karşıya kaldık. Hepimiz de bu işe şaştık, hâlâ da çoğumuzun şaşkınlığı devam ediyor” diye konuştu. CUMHUR İTTİFAKI VE MİLLET İTTİFAKI VAR 24 Haziran seçimlerin çok önemli olduğunu belirten Sarı, “Bu seçimde aynı zamanda bir ilk daha yaşanacak. Partiler hilesiz ittifak yaparak seçime girecekler. Seçimde MHP ile AK Parti ittifakından oluşan Cumhur İttifakı; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan bir de Millet İttifakı var. Hayatım boyunca Peygamber Efendimizin ‘İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir’, sözünü kendime düstur edindim. Ben arkadaşlarımla birlikte hayırlı bir insan olabilmek için şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı bir hizmet verebilmek için yeniden yola çıktığımı ifade ediyorum. Takdir genel merkezimindir” dedi. Toplantı sonrası Mehmet Sarı, esnafı ziyaret etti.

