MHP’li Sarı: Şer güçlere fırsat verilmemeli

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve Amasya milletvekili aday adayı Mehmet Sarı, merkeze bağlı Ezinepazar köyünde düzenlenen 'yağmur duası'na katıldı. MHP'li Sarı, burada yaptığı açıklamada, FETÖ ile mücadeleye değindi.
Sarı, "Herkes birbirini iyi tanımalı, çoluğuna çocuğuna iyi sahip çıkmalı, şer güçlere fırsat vermemeli, küresel güçleri iyi bilmeli ve Amerika’nın tezgahına gelmemelidir. Bir daha bugünleri yaşamamamız için iyi tahlil edilmesi lazım. Bunlara fırsat vermemek için iyi çalışmak lazım" diye konuştu.
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