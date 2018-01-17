MHP'li Semih Yalçın : CHP, artık tamamen MarksistLeninist siyasi propaganda metotlarını tercih eden bir parti haline gelmiştir

ANKARA, (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, 'CHP Sözcülerinin açıklamalarına' cevaben yazılı bir açıklama yaptı. Semih Yalçın açıklamasında , "CHP, artık tamamen Marksist-Leninist siyasi propaganda metotlarını tercih eden bir parti haline gelmiştir. Bu metotların içinde yalan, iftira, karalama, aşağılama, kin, nefret, düşmanlık ve garez vardır. Bu metotların içinde; fitne ve karmaşa üretme, kaos yaratma vardır. Cumhuriyet'i kuran ve Atatürk'ün mirası olan parti; iticiliğin, sevimsizliğin ve ürettiği siyasi düşmanlıkların çarkında Atatürk'ün mirasını çarçur edip tüketmekte, bitirmektedir." ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın, "Türkiye'de, uzunca bir zamandan beri ana muhalefet partisi CHP'deki değişim ve dönüşüm kaygıyla izlenmektedir. Bir kaset komplosuyla Sayın Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılmasından sonra ana muhalefetin başına monte edilen Kemal Kılıçdaroğlu, bu dönüşüm operasyonuna memur edilmiştir. Ne var ki yeni CHP liderinin siyaset yapacağım diye sergilediği şuursuz gaflar; ana muhalefet partisinde insani değerlerin öldüğünün, politika uğruna hiçbir ahlaki endişe güdülmeyeceğinin göstergesi olmuştur. Bundan daha kötüsü; Kemal Kılıçdaroğlu'nun dümenine geçtiği CHP kayığı, Cumhuriyet'in temel değerlerinin ve milli hassasiyetlerin oluşturduğu emin ve güvenli limandan hızla uzaklaşarak köhne Marksist öğretilerin kirli sularına savrulmuştur. Kaset komplosundan sonra Bölücübaşının avukatını bünyesine dahil eden CHP, daha sonra bütün varlığıyla PKK'nın siyasi kanadının savunuculuğuna ve avukatlığına soyunmuştur. Çünkü PKK Marksist bir örgüttür ve onun siyasi temsilcileri de aynı kafadadır.