Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Son dönemde HDP ile CHP’nin politikaları son derece birbirine yakındır. Böyle bir ittifak kurulursa da, üzülürüz ancak şaşırmayız" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Usta ve TBMM Katip üyesi Necmettin Ahrazoğlu, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma ve üyelerini kabul etti. Usta, kabulde gündemdeki konularla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Usta, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in ’terörle arasına mesafe koyarak Türkiye’nin bütünlüğü ve parlamenter demokrasiye sahip çıkan bir yaklaşıma sahip olurlarsa seçimlerde hayır bloku ile iş birliği yapabilir’ sözlerinin sorulması üzerine, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin terörü destekleyen, terörle arasına hiçbir mesafe koymayan bir siyasi partiyle ittifak yapmasını doğru bulmayız. Özelikle son dönemde HDP ile CHP’nin politikaları son derece birbirine yakındır. Böyle bir ittifak kurulursa da, üzülürüz ancak şaşırmayız" dedi.

OHAL’in uzatılmasına ilişkin Usta, "Türkiye normalleşmiş değil. Terörle, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadele süreci devam ediyor. O yüzden OHAL’in bir dönem daha uzatılması konusunu Milliyetçi Hareket Partisi olarak destekleyeceğiz. Türkiye’nin ihtiyacıdır. Hiç kimse OHAL’in uzatılmasından mutlu olacak değil. Bu bir ihtiyaç. Bir an evvel bu ihtiyaç ortadan kalkar diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cuma ise sığınacakları tek limanın Türkiye olduğunu belirterek, Fırat Kalkanı operasyonunda 3 gün içinde hastane yapıldığını ifade etti. Cuma, canlarıyla, kanlarıyla bedel ödediklerini söyleyerek, Kalemon bölgesinde Şam kırsalında 12 bin, Humus Haban arasında 18 bin Türkmen’in olduğunu ifade etti.

Usta, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının yapıldığını belirterek, Suriye’de huzuru sağladıktan sonra geri dönüleceğini ifade etti.

Ahrazoğlu, Türkmen akrabaları olduğunu ifade ederek, MHP olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine işaret etti.

Kabulde Cuma, Usta ve Ahrazoğlu’na plaket verdi ve yakalarına rozet taktı.