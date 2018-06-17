HABER

MHP’li Usta’dan Kandil operasyonu değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2018 16:34 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bulunan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kandil'e düzenlenen operasyonla ilgili Bu operasyonu seçimlerle ilişkilendirmek bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür.

Gökhan İÇKİLLİ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da bulunan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kandil'e düzenlenen operasyonla ilgili Bu operasyonu seçimlerle ilişkilendirmek bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. 7 düvel üzerimize geliyor. Herkes üzerimize gelirken, içeriden birilerin böyle bir operasyonu seçimle ilişkilendirmesi kadar bu ülkeye yapılacak büyük bir kötülük yoktur dedi. MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP Samsun İl Başkanlığının bayramlaşma törenine katıldı. Partililerle ve vatandaşla bayramlaşan MHP Grup Başkanvekili Usta, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kandil'e düzenlenen operasyonu değerlendiren Usta, Kandil'e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bir yandan havadan harekat yapıyor, bir yandan da kara birliklerimiz devam ediyor. Kandil yıllardan beri PKK terör örgütünün merkezi. Devlet büyüklerimizin ifade ettiği gibi, genel başkanımızın ifade ettiği gibi Kandil yerle bir edilinceye kadar, Kandil'de Türk Bayrağı sallanıncaya kadar bu operasyon devam edecektir. Dünkü operasyonda 35 tane terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bundan sonra inşallah çok ısrarlı bir şekilde hem karadan, hem de havadan yapılan operasyonlarla Kandil'in başarılı bir şekilde sonuçlanacağını biz ümit ediyor, bekliyoruz. Dualarımız askerimizle birliktedir. Bütün Türk Milleti, Türk ordusunun arkasındadır diye konuştu. Operasyonun seçimle ilişkilendirilmesine de tepki gösteren Usta, Bu operasyonu seçimlerle ilişkilendirmek bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. 7 düvel üzerimize geliyor. Herkes üzerimize gelirken, içeriden birilerin böyle bir operasyonu seçimle ilişkilendirmesi kadar bu ülkeye yapılacak büyük bir kötülük yoktur. Bunun hiçbir şekilde bu işle alakası yoktur. Biz her zaman 'Afrin'den sonra girilmesi gereken yer Kandil'dir diye her zaman söyledik. O zamanlarda seçim ortamı da yoktu. TSK, Türk Milleti, Türk Devleti, hükümet ısrarlı bir şekilde terörle mücadele ederken, terörle mücadeleyi aksattırmak yönünde, bizim moral ve motivasyonumuzu kırma yönündeki bu beyanatları çok yanlış buluyorum. Bu beyanatları yapanların esasında meseleyi seçimle ilişkilendirdiğini görmek lazım. Vatandaşımız da onlara gereken cevabı verecektir şeklinde konuştu.

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin yeni bir sayfa açması lazımKılıçdaroğlu: Türkiye'nin yeni bir sayfa açması lazım
Muharrem İnce: At izi it izine karıştı, devlet çöktüMuharrem İnce: At izi it izine karıştı, devlet çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.