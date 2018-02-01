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MHP'li vekilden AK Parti'ye zehir zemberek sözler

POLİTİKA HABERLERİ | 01.02.2018 04:43 | Son Güncelleme

MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, seçimde ittifak yapmaya hazırlandıkları AKP’yi toplumu kutuplaştırmakla suçladı...

MHP'li vekilden AK Parti'ye zehir zemberek sözler

AKP ile MHP arasındaki “Milli mutabakat” sürecinde ilginç bir çıkış geldi. MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, AKP iktidarının yaptığı hataların, ülkeyi bir beka meselesiyle karşı karşıya getirdiğini söyledi.

“SİYASET DİLİ ZEHİRLENDİ”

Koçdemir TBMM'de yaptığı açıklamada, “Siyasetin dili zehirlendi. Kendi saflarını sıkılaştırma uğruna milleti kamplaştırma, dışlama, kutuplaştırma devam ediyor. Ülkedeki hukuk endişe verici… Neyin suç olarak damgalandığının ceza hukuku kitaplarındaki suç tarifiyle uzaktan yakından bir ilgisi kalmadı” dedi ve şunları söyledi: “Hukuka ve yargıya güven yerlerde sürünmektedir. Ödüllendirme-cezalandırma, terfi-tenzil mekanizmalarında keyfilik hakimdir. Ayırma, kayırma ve buyurma hakim tarz olmuştur. Ehil, emin ve halka yakın olmayan insanlar hak etmedikleri güçlerle donatıldı. Daha da vahimi bu hal normalleşmektedir. Siyasi aktörlerin kimi alenen, kimi tersinden, kimi gizlice statükonun sürmesi için elinden geleni yapmaktadır. Meclis etkisiz hale getirilmiştir.”

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MHP TBMM ak parti ittifak Kadir Koçdemir

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
yenimi aklın başına geldi,,tayyibin karşısındaysan teröristsin,casussun,hainsin,,kendi başımıza ne işler açıyor o başka.
bitmiş bir parti olan mhp'den böyle bir tepki gelmesi çok olumlu. İnşallah devamı gelir
vallahi helal olsun sana vekilim,senin gibi düşünen en az 300 vekil vardır ama kimse korkudan açıklama yapamıyor
Mhp. Yi hiç. Sevmem. Ama. Bu. Adam. Sayesinde. Sempati. Olustu. Biraz. Demekki. Hepsi. Çürük ve vatan haini. Deyilmis
nediyor bu yav
Bir hain daha temizlenir önemli değil bu kutlu yürüyüşü engelleyemeyeceksiniz...
eminim bahçeli sık geçirmiştir 1 haftaya kalmaz partiden ihraç edilir. ve kesin ıyi partiye geçiyordur. gitmeden bir gol atmak istedi ve gerçekleri haykırdı resmen tebrikler
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