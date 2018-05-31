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MHP'li Yalçın: FETÖ'nün elemanları o amaçları için hala çaba sarf ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, FETÖ'nün kripto elemanlarının 15 Temmuz'da elde edemedikleri o amaçları için hala çaba sarf ettiklerini söyledi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, FETÖ'nün kripto elemanlarının 15 Temmuz'da elde edemedikleri o amaçları için hala çaba sarf ettiklerini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep'e geldi. Partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Semih Yalçın, partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Yalçın, FETÖ'nün kripto elemanların 15 Temmuz'da ulaşamadıkları amaçları için hala çaba sarf ettiklerini kaydetti. Yalçın, şunları söyledi: "Türkiye'de içte ve dışta oluşturulmuş belli çevreler, Türkiye'nin istikametinin farklılaştırmak, 15 Temmuz'da elde edemedikleri o amaçlarına ulaşabilmek için hala çaba sarf ediyorlar. Biz bunlara kripto elemanlar diyoruz. Hala temizlenmemişlerdir. Temizlenmeye devam ediyor. MHP, 15 Temmuz öncesinde söylediği gibi gerçekleri görerek kendi bünyesindeki sıkıntıları aşmıştır. Devletin bekası ve ortak aklın kullanılması noktasında, Gaziantep başta olmak üzere, büyük Türk milletine söz veriyoruz. MHP daima devrede olacaktır. Endişeleri olmasın. 15 Temmuz gecesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin gösterdiği dik duruşu, MHP'nin mümessilleri her şartta mutlak surette ortaya koyacaklardır."

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