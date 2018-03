MHP’li Yalçın’dan Alparslan Türkeş’in 21. ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Alparslan Türkeş’in 21. ölüm yıl dönümünde anıldığını belirterek, "Türk milleti seni asla unutmayacaktır. Türk milleti, emanetine dünya durdukça sahip çıkacaktır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, MHP’nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in 21. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yalçın mesajında, "Milliyetçi-Ülkücü hareketin ve MHP’nin kurucu lideri, milletimizin yetiştirdiği büyük asker, devlet adamı ve politikacı Başbuğ Alparslan Türkeş’in ebediyete irtihalinin üzerinden 21 yıl geçmiştir. MHP camiası, 1997 yılının Mayıs’ında yapılan Olağanüstü Kurultay’da bayrağı devralan Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin liderliğinde 21. yüzyılı idrak etmiştir. MHP ve Milliyetçi-Ülkücü hareket, Başbuğ’un aramızdan ayrılışının 21. yılında, 18 Mart 2018 günü devasa bir adım daha atarak 12. Olağan Büyük Kurultayını gerçekleştirmiştir. Camiamızla teşkilatlarımızın kucaklaşmasına sahne olan ve mensubiyet şuurunun bir iman haresi gibi herkesi sarıp sarmaladığı Kurultayda şaşmaz ülkücü irade bir kez daha tecelli etmiş, güven ve bağlılık tazelenmiştir” ifadelerini kullandı.

“12. Olağan Büyük Kurultay’da Başbuğumuzun bıraktığı kutsal emanetin ehil, liyakatli ve emin ellerde olduğu mesajı verilmiştir" diyen Yalçın, “Başbuğumuzun aziz hatırasının gönüllerde sonsuza dek canlı tutulacağı; omuzlarımıza yüklediği fikir, ülkü ve dava emanetinin de nesiller boyunca azimle taşınacağı yeniden duyurulmuştur. Mehabetini zengin tarihi birikimden ve milli değerlerden alan Türk-İslam davasının nihai hedefine ulaştırılacağına dair kararlılık, hareketimizin bütün cesameti ve bütün mevcudiyetiyle izhar edilmiştir. Kamuoyu o gün, kökü mazide olan şuurlu bir kuşağın şanlı bir atiye emin adımlarla ilerlediğine şahit olmuştur. Başbuğ Alparslan Türkeş’in diktiği ülkü fidanı kök salmış, bir ulu ağaç misali boy vermiştir. Dalları bütün yurdu, hatta bütün Türk dünyasını sarmış, meyveye durmuştur. Türklük bilinci, onun yetiştirdiği kuşakların mücadelesi sayesinde Türkçenin konuşulduğu her coğrafyayı vatan sayan vasi bir anlayışla yerküreye yayılmıştır. Milletimizi çağlar üzerinden aşırıp muasır medeniyetler seviyesinin zirvesine çıkarmak üzere yola çıkan kutlu kervan; her geçen gün, her geçen yıl büyüyüp genişlemektedir” açıklamasında bulundu.

Yalçın, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Dün Başbuğumuzun etrafında toplanan yüzlerin, binlerin açtığı mukaddes yolda bugün milyonlar yürümektedir. MHP; Başbuğumuzun işaret ettiği istikamette Liderimiz Devlet Bahçeli’nin rehberliğinde kutlu bir hedefe, yeni bir Kızılelma’ya doğru emin ve salim adımlarla ilerlemektedir. Milliyetçi-Ülkücü hareketin kurucusu ve lideri Alparslan Türkeş, ölümünün 21. yıl dönümü olan 4 Nisan 2018 günü hem kabri başında hem de düzenlenen çeşitli etkinliklerle sevgi, rahmet ve minnetle anılacaktır. Rahat uyu Başbuğum! Ruhun şad olsun! Türk milleti seni asla unutmayacaktır. Türk milleti, emanetine dünya durdukça sahip çıkacaktır."