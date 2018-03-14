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MHP’li Yurdakul: "Koruyucu ve önleyici tıp anlayışı temel politika olarak devreye sokulmalı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 14:08 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, "Koruyucu ve önleyici tıp anlayışı, sağlık alanında temel politika olarak devreye sokulmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, "Koruyucu ve önleyici tıp anlayışı, sağlık alanında temel politika olarak devreye sokulmalıdır. Hastalıklar ortaya çıkmadan hastalıklara neden olan faktörler ortadan kaldırılmalı ve engellenmelidir" dedi.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen MHP’li Yurdakul, parti olarak hem sağlık çalışanlarını hem vatandaşı memnun eden, aile hekimleriyle koruyucu sağlık hizmetlerine önem veren, eğitime ve Ar-Ge çalışmalarına öncelik tanıyan, her alınacak kararda ilgili tüm tarafların görüşlerini alan ideal bir Türk sağlık sistemini arzuladıklarını vurgulayarak, "Sağlıkta Dönüşüm Programı derhal kaldırılmalıdır. Program, muayene, tetkik, tedavi ve ilaç talebini aşırı şekilde artırarak hem vatandaşın sağlığına zarar veren hem de milli bütçeyi hırpalayan bir politikadır" ifadelerini kullandı.
"Koruyucu ve önleyici tıp anlayışı, sağlık alanında temel politika olarak devreye sokulmalıdır” diyen Yurdakul, şöyle devam etti:
"Hastalıklar ortaya çıkmadan hastalıklara neden olan faktörler ortadan kaldırılmalı ve engellenmelidir. Sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için sağlıkta şiddet yasası derhal Meclisimizde görüşülmelidir. Sağlık çalışanlarının çalışırken aldıkları maaşları ve emeklilik maaşları hak ettikleri insani seviyelere yükseltilmelidir. Döner sermaye gelirlerinin emekliliğe yansıtılması zorunludur. Sağlık çalışanlarına her 4 yıl için bir yıl yıpranma payı verilmelidir."

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