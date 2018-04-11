MHP’lilerin seçim toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu İl Başkanlığı, ilçe başkanları ile bir araya gelerek 2019 seçimleri hakkında istişare yaptı.

Bir restoranda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen partililer, MHP’nin 2019 yerel seçimlerinde neler yapabileceği hakkında istişarede bulundu. 19 ilçe başkanı ve partililerin katıldığı etkinlikte konuşan eski MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini belirti. Enginyurt, “Seçimlere 10 ay gibi kısa bir zaman kaldı. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini ve aday çıkarmayacağını ilan etti. İnşallah Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz ama milletvekili seçimlerinde halkımızdan MHP’nin iktidar ve iktidar ortağı olması için destek isteyeceğiz. Yerel seçimlerde bir ittifak söz konusu değildir” dedi.

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ise, “MHP’yi Ordu’da karış karış işleyen ilçe başkanlarımız ile birlikte MHP’yi her yerde temsil eden bir yapı ile çalışıyoruz. İlçelerde halkımızla buluşarak MHP’yi anlatıyoruz. MHP’nin önünde 3 tane önemli seçim var. Öncelikli seçim 2019 yılındaki yerel seçimler. Bunun için sahaya inen ilk parti olarak 19 ilçe ve büyükşehirde 2019 yılındaki 3 tane seçime hazır olan bir yapı ile çalıştık” diye konuştu.