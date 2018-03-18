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MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Genel Başkan Bahçeli kurultayın yapıldığı Ankara Spor Salonu'na geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 12. Olağan Büyük Kurultayı'na geldi.

Bahçeli'nin salona gelişinde "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.

Devlet Bahçeli, "bozkurt" işareti ile salondakileri selamlamasının ardından kendisi için ayrılan yere oturdu.

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12. Olağan Büyük Kurultay MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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