MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 12. Olağan Büyük Kurultayı'na geldi.

Bahçeli'nin salona gelişinde "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.

Devlet Bahçeli, "bozkurt" işareti ile salondakileri selamlamasının ardından kendisi için ayrılan yere oturdu.