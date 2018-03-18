ANKARA (AA) - Devlet Bahçeli, MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'nda, salonda hazır bulunan 1176 delegenin tamamının imzasıyla Genel Başkanlığa tek aday gösterildi.
Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda, Bahçeli'nin konuşmasının ardından, genel başkanlık seçimlerine geçildi.
Divan Başkanı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin, MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'nda, salonda hazır bulunan 1176 delegenin tamamının imzasıyla genel başkanlığa tek aday gösterildiğini duyurdu. Daha sonra Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) faaliyet ve mali raporları okundu, ardından oylamaya sunularak ibra edildi.
Kurultaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Efe, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç partilerini temsilen katıldı.
Öte yandan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay başkanlığında partililerden oluşan bir heyet, Anıtkabir ve Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.
- Afrin sevinci
Bahçeli'nin konuşmasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin şehir merkezinde kontrolü sağladığı yönündeki anonsu salonda sevinçle karşılandı.
Partililer, Ankara Spor Salonu dışına kurulan dev ekrandan da Bahçeli'nin konuşmasını izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurultaya gönderdiği mesaj, salondakiler tarafından alkışlarla karşılandı. Öte yandan, Genel Başkanlık seçimi için salonda sandıklar kurulmaya başlandı.
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