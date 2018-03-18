MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ederi 1 dolar olan şerefsizlere verilecek ne bir karış toprağımız ne de bir tek insanımız vardır." dedi.

Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, sözlerine, "Milliyetçi-Ülkücü hareket bugün başkent Ankara’ya sığmayıp taşıyor. Art niyetli şekilde 'neredesiniz?' diye soranlara (gümbür gümbür işte buradayız)" diyerek başladı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Duruşumuz Türkiye’dir, duruşumuz Türklüktür, duruşumuz Müslüman Türk milletinin ta kendisidir. Bizim için vefa, sadece bir semtin, bir ferdin ismi değildir. Bizim için vefa durum ve şartlara göre azalıp artan, gerilim ve gelişmeler karşısında yanıp sönen gelip geçici bir tutum, bir tavır da değildir. Vefası olmayanın milli ve manevi değerlere vedası katidir, kesindir. Vefası olmayan kaypaktır, kaçaktır, korkaktır, manen kayıptır."

1 Kasım 2015 tarihinden hemen sonra yaşanmadık rezalet kalmadığını, 10 Ocak 2016’da "12. Olağan Büyük Kurultayımızın tarihi 18 Mart 2018" dediklerini anımsatan Bahçeli, "Sabırla, akılla, cesaretle, dirayetle iki yılı aşan bir süreyi geride bırakıp 18 Mart 2018’e geldik mi? Geldik. Sözümüzü milim ödün vermeden tuttuk mu, tuttuk." ifadesini kullandı.