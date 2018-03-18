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MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 13:12 | Son Güncelleme

Kurultayda, oy verme işlemi başladı

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda oy verme işlemi başladı.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin konuşmasının ardından delegelerin oy kullanacağı kabinler kuruldu.

Daha sonra seçim işlemine geçildi. Kurultayda, tek aday olan Bahçeli de oyunu kullandı.

Bahçeli'nin oy kullanması sırasında partililer, "Lidere sadakat şerefimizdir", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli", "Devletin başına Devlet gelecek", "Vur de vuralım, öl de ölelim", "Durma ilerle, evlatların seninle", "Türkiye seninle gurur duyuyor" şeklinde sloganlar attı.

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