MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Baraj altında kalacakmışız, bu nedenle kurtarılmışız. Tabanımız kaymış, bu sebeple can simidi uzatılmış. MHP dağılmış, ciddi sorunlarımız varmış. Harici destekle toparlanmamız için çaba sarf ediliyormuş. Hep aynı masal, hep aynı hava, hep aynı ezber. Kim bu müfteriler? CHP, İP, HDP ve Perinçekgiller familyası. Bir lafa bakın laf mı diye, bir de söyleyene bakın adam mı diye?" dedi. Bahçeli, partisinin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu. Bahçeli, CHP'nin yeri geldiğinde devlet kurduğunu söyleyen, yeri geldiğinde de yıkıma mihmandarlık, yozlaşmaya işbirlikçilik yapan siyasi cüruf olduğunu bildirdi. Şu anda CHP'nin ele geçirilmiş olduğunu, kontrol ve denetiminin Türkiye karşıtı mihraklara geçtiğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti: "Bu CHP ki FETÖ'nün yörüngesindedir, PKK'nın hizasındadır, PYD'nin emeline hizmetle meşguldür. Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla CHP'nin tevatür, tezgah ve tezviratları birdir, aynıdır. Millete 'ikiyüzlü, binbir surat, bidon kafalılar, makarnacılar, kömürcüler, göbeğini kaşıyanlar' diye saldıran ve sataşan alçaklar CHP'nin siyasi ve ideolojik çekim alanındadır. Anamuhalefet, anavatana ihanet içindedir. 'Cumhur' diyoruz, CHP'nin kafası bozuluyor, şaftı kayıyor, şanzımanı dağılıyor. 'İttifak' diyoruz, 'milli iradeye hürmet gösterin' ikazını yapıyoruz, CHP çıldırıyor, İP ve HDP ile birlikte patırtı gürültü çıkarıyor. Milliyetçi Hareket'e dil uzatmaya yeltenen nesepsizler, CHP'nin kapısında mayalarının, meşreplerinin, tıynetlerinin gereğini yapmak için sıraya giriyorlar. Baraj altında kalacakmışız, bu nedenle kurtarılmışız. Tabanımız kaymış, bu sebeple can simidi uzatılmış. MHP dağılmış, ciddi sorunlarımız varmış, harici destekle toparlanmamız için çaba sarfediliyormuş. Hep aynı masal, hep aynı hava, hep aynı ezber. Kim bu müfteriler? CHP, İP, HDP ve Perinçekgiller familyası. Bir lafa bakın laf mı diye, bir de söyleyene bakın adam mı diye."

-"Bir tek Türk olmazlar, Türk olamazlar" Bahçeli, merhum Mehmet Akif Ersoy'un, Çanakkale Şehitleri için yazdığı muazzam eserinin bir yerinde, "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni desem tarihe sığmazsın." dediğini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "CHP, şühedayı ne bilsin? CHP, şühedaya vefa gösteren Türklüğün ebedi sancaktarı MHP'yi nereden anlasın, hakkını hangi cesaretle teslim etsin? Eski tüfekler, yeni liboşlar, FETÖ'cüler, PKK'lılar, hıyanetin ana damarı CHP'ye nüfuz ediyor, ses yok, tepki yok. MHP, Türk milletinin teveccüh ve takdirini kazandıkça CHP sözcüleri, bunların yoldaş ve yancıları komaya girip şuur kaybına uğruyorlar. Bunlar, FETÖ'ye kur yaparlar, PKK'ya arka çıkarlar, Türkiye düşmanlarıyla saf tutarlar, Kıbrıs'ta Rum, Ege'de Yunanlı, Karabağ'da Ermeni, Kudüs'te Siyonist, Irak'ta Barzani peşmergesi, Suriye'de PYD'li olurlar. Brüksel'de jurnalci, Washington'da mandacı olarak karşımıza çıkarlar. Bunlar her kılığa girerler de, ne hazindir ki bir tek Türk olmazlar, Türk olamazlar.

CHP, siyasetteki teftir. Bu tefi çalanlar ise Pensilvanya'dan İmralı'ya kadar ne kadar Türk düşmanı varsa onlardır. 15 Temmuz'a tiyatro diyen CHP, 251 şehide, 2 bin 194 gaziye ne diyecektir? FETÖ'cülerin mağduriyetinden bahseden bu parti, hainleri dışarı çıkarıp kahraman mı ilan edecektir? 15 Temmuz ihanetinin sarsıntı ve sonuçlarını bertaraf etmek maksadıyla ilan edilen OHAL’e karşı çıkan CHP, 20 Temmuz’a nasıl darbe diyebilmektedir?" -"MHP yürür, CHP sürünür" "CHP, eğer 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünü kasten, taammüden görmüyorsa, Pensilvanya'nın nüfusuna kayıt yaptırmış demektir." diyen Bahçeli, şunları aktardı: "CHP, demokrasi ve sandıktan umudunu tümden kesmiş, sokağa, darbeye, kaosa oynamaya heves ve tevessül etmiştir. CHP sözcülerinin tahrikleri, edep ve haya dışı iftiraları tırmanırsa, bunun acıklı sonuçlarına katlanmak provokasyon kuyruğundaki malum ve müptezel yüzlere düşecektir. Çapı, noktadan öteye geçemeyen bu tetikçilere söyleyeceğimiz tek şey şudur: MHP yürür, CHP sürünür. MHP yapar, alayı birden ölü balık gibi bakar. Bugünkü CHP’nin Atatürk’ün kurduğu siyasi parti ile hiçbir benzerliği, hiçbir ilgisi, hiçbir ilişkisi kalmamıştır. Bunlar hayırsız mirasyedidir. Miras sonunda tükenmiştir."

-Stratejik görüş ve hedefler Bahçeli, konuşmasında, yakın, orta ve uzak geleceğe ilişkin 9 stratejik görüş ve hedefleri sıraladı. Türkiye'nin birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Bahçeli, demokrasinin yüksek bir standarda taşınması, bireysel hak ve özgürlük alanlarıyla güvenlik dengesinin hassas bir şekilde kurulması gerektiğini vurguladı. Milli beka üzerindeki sis perdesinin kalkmadığına, Türkiye'nin olağanüstü risk ve tehditlerle boğuştuğuna dikkati çeken Bahçeli, "58'inci gününe girdiğimiz Zeytin Dalı Harekatı'nın neticesinde, 47 şehidimizin, 200'ü aşan gazimizin fedakarlığıyla, halen aktif bir şekilde sahada mücadele eden kahramanlarımızın inancıyla Afrin tam anlamıyla kuşatmaya alınmıştır." diye konuştu. Türk milletinin terörizmle mücadelenin sonuna kadar destek ve duasıyla arkasında durduğunun altını çizen Bahçeli, şu görüşlere yer verdi: "Güney sınırlarımız boyunca tedavülde tutulan iğrenç bir hesap ortadadır. ABD, Afganistan'da, Irak'ta yıllardır güvenlik endişeleriyle nasıl duruyorsa, Türkiye de meşru savunma refleksi gereğince güney sınırlarımız boyunca oluşturacağı güvenlik kuşağını terör tehdidi geçesiye kadar derinlemesine tesis ve temin etmelidir. Ankara'nın savunması, sınır il ve ilçelerden değil, hali hazırda Afrin, Ayn El Arap, Cizire, Kandil, Kerkük'ten başlayacaktır. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103’üncü yıldönümünü idrak ettiğimiz bugünlerde ay yıldızlı al bayrak ya bugün ya yarın Afrin'in bağrına dikilmelidir. Zaferler halkasına yenisi ilave edilmelidir. Afrin, burada yaşayanlarındır. Türkiye'nin işgal emeli yoktur. Bu konuda bize durum hatırlatması yapan Avrupa Parlamentosu halt etmekte, PKK/PYD/YPG ile aynı kareye girmekten en küçük utanma hali göstermemektedir."

Devlet Bahçeli, Afrin'de, Menbiç'te, mücavir topraklarda, Fırat'ın doğusuna kadar terör bitesiye kadar durup dinlenmenin, vazgeçip geri dönmenin Anadolu'yu hedef yapacağını belirterek, "Bu izmihlali, bu imhayı getirecektir." ifadesini kullandı. Bahçeli, bu gelişmeler karşısında MHP'nin siyasetini beka üzerine kurduğunu, birlik üzerine bina ettiğini, bundan asla geri adım atmama iradesini gösterdiğini bildirdi. Bahçeli, "Diyoruz ki, 'bekayla varız, bekayla yaşayacağız, bekamızı ve tarihi egemenlik haklarımızı can pahasına da olsa koruyacağız." dedi. -"Söz veriyor musunuz?" Bahçeli, kurultayın hitamında yenilenmiş kadrolarla, gelişmeleri ve gerçekleşmesini öngördükleri hadiseleri milliyetçilik, demokrasi ve milli duruşla yorumlayıp, vatanın her köşesine, her insana mutlak surette ulaşacaklarını belirtti. "(Allah bes, baki heves) diyerek başaracağız, gönülleri kazanacağız." sözünü anımsatan Bahçeli, 2019 yılının 3 siyasi olaya sahne olacağına işaret etti. Bunların ilkinin mahalli idareler seçimi olduğunu anımsatan Bahçeli, mevcut belediyeleri muhafaza ederek üstüne maksimum ilaveler yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan İttifak Yasası'nın ruh ve doğasına muvafık şekilde hareket edeceklerine işaret eden Bahçeli, Cumhur İttifakının siyasi kaygı ve polemiklerle zedelenmesine yerel ve genel düzeyde müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi. Bahçeli, "'Tabanda ittifak yok' sözlerini elimizin tersiyle iteceğiz. Çünkü bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır. İşte bu salondadır, hamdolsun dimdik ayaktadır." dedi. Konuşması sırasında salondakilere, "Cumhur İttifakı'na destek veriyor musunuz? Beka birlikteliğine her şartta sahip çıkıyor musunuz?" sorularını yönelten Bahçeli, "evet" karşılığını aldıktan sonra, "İşte Milliyetçi-Ülkücü irade, işte kahramanca duruş, işte milli bekanın daimi savunucuları cesaretleriyle düşman çatlatmaktadır." ifadesini kullandı. İkinci ve üçüncü siyasi olayların ise sırasıyla Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri olduğuna değinen Bahçeli, her seçimin kendileri için bir hilal, hilalin başarısının müjdesi olduğunu vurguladı.