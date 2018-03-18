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MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 14:13 | Son Güncelleme

Devlet Bahçeli, yeniden genel başkanlığa seçildi

ANKARA (AA) - MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda, Devlet Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda, sandıkların kapanmasından kısa süre sonra oy sayımı tamamlandı.

Seçimlere tek aday olarak giren Devlet Bahçeli, kullanılan bin 169 oyun, geçerli olan bin 167'sinin tamamını olarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

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MHP 12. Olağan Büyük Kongresi

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