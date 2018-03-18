MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı

"Mutluyum, huzurluyum. Emin olunuz ümit doluyum. Bugün dedikodu alt edilmiştir. Bugün iftiralar çiğnenmiştir." diyen Bahçeli, "amansız saldırıların, alçak operasyonların, ahlaksız suçlamaların bir kez daha ezildiğini, bir kez daha imanla engellendiğini" bildirdi.

Ankara’da tarihe geçecek bir kurultay, asla unutulmayacak, hafızalardan çıkmayacak kutlu bir buluşma, anlamlı bir toplantı yapıldığını vurgulayan Bahçeli, MHP'nin imrenilecek, gıptayla hatırlanacak, hayranlıkla yorumlanacak büyük bir başarıya imza attığını ifade etti.

Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini, milli bekanın tehlikede, milli güvenliğin tehdit altında olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şunları ifade etti:

"İçerden ve dışardan kuşatılan, her cepheden küresel saldırı altında olan Türkiye, çok ciddi bir beka mücadelesi vermektedir. Bu hain kuşatmaları kırmak ve Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşımak, şerefli tarihimize, kahraman ecdadımıza, bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimize, elbette büyük Türk milletine namus borcumuzdur."

İradenin, kararlılığın, iman, heyecan ve cesaretin burada vücut bulduğunu belirten Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk milliyetçileri Türkiye’nin bekasına sahip çıkmak için şuurla ayağa kalkmışlardır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket buradan haykırmakta ve uyarmaktadır. Herkes çok iyi bilsin ki, bu kutsal vatan sahipsiz değildir. Şanlı al bayrağımız öksüz ve rüzgarsız değildir. Bu aziz millet yalnız ve çaresiz değildir. Milliyetçi Hareket ebedi vatan nöbetindedir. Vatana borcunu ödemek için sabırsızdır. Bu milli duruş, bu milli şahlanış, Türkiye’nin içinde bulunduğu kara günleri geride bırakarak aydınlık bir geleceğe yürüyeceğini müjdelemektedir.