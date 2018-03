MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'na doğru

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı yeni bir şahlanışın, yeni bir dayanışma ve bütünleşmenin, 21. yüzyılın dinamiklerini idrak eden güçlü bir silkinişin muştucusu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği kurultayların anlam, tema ve misyonunun Türk tarihine dayandığını, her kurultayın, ilhamını binlerce yıllık şanlı bir tarihten alan 49 yıllık kutlu bir mücadelenin yeni bir kademi olduğunu belirtti.

Her kurultayın milliyetçi-ülkücü hareket için toy, düğün ve bayram olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Her kurultay, ellerin kenetlendiği, bakışların aynı ufukta birleştiği gündür.

Her kurultay, bir büyük ülkünün zirvelerinde buluşan ruhların cemi, yüce bir davaya meyleden gönüllerin demidir.

Her kurultay, ülkesi ve ülküsü uğrunda can ve mukaddesleri uğrunda iman tazeleyen ruhların buluştuğu mabettir."

Yalçın, MHP kurultaylarının şehitler kervanının kutlu yükünü taşıyan erlerin menzili, istiklal ve beka yolunda azimle yürüyen yiğitlerin harman yeri olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: