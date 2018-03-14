HABER

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'na doğru

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 11:14 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: - "Bu kurultay millet ve devlet bekası için çok hayati sonuçlara vesile olacak, Türk siyaseti milli ve manevi değerlere tam bir inanmışlıkla sahip çıkan milliyetçi ülkücü kadroların mesajıyla daha da anlam kazanacaktır"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın millet ve devlet bekası için çok hayati sonuçlara vesile olacağını belirterek, "Kurultay, Türk siyaseti milli ve manevi değerlere tam bir inanmışlıkla sahip çıkan milliyetçi ülkücü kadroların mesajıyla daha da anlam kazanacaktır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, 18 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MHP'nin milletin hassasiyetlerini her zaman yüreğinde hissetmiş, hizmetlerini milletin menfaatine göre planlamış ve dünyayı Türkçe okuyan bir parti olduğunu ifade eden Büyükataman, "MHP bu vizyonla, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim' diyebilmiş, partinin menfaatlerini daima, milletin menfaatlerinden geride tutmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk milletini yok etmek isteyen haçlıların yeni seferlerinde artık devşirmeler kullandığını" belirten Büyükataman, bu güçlerin Türkiye'yi bilek gücüyle yenemeyeceklerini, yenseler bile yok edemeyeceklerini anlayarak Türk milletinin içinden profesyonel hainler yetiştirdiklerine işaret etti.

MHP'nin bunu bildiğini ve bununla mücadele ettiğini aktaran Büyükataman, şunları kaydetti:

"Bunun için gür bir haykırışla diyoruz ki 'Milli Duruş: Şühedaya Vefa, Millete Beka.' Türk tarihinin ilk zamanlarından bugüne dek gerçekleşen tüm askeri, ilmi ve güzel sanatlardaki başarıların Türk milletiyle beraber gerçekleştiğini, komutanlarının yanında kahramanlıklar gösteren askerin Türk milleti olduğunu ve dahi bu ölümsüz komutanların Türk milletinin kendisi olduğunu söyledik. Onları yetiştiren annelerimizin, milletimizin temiz evlatları olduğunu söyledik. Bu yüzden Türk milletinden yeniden bir şahlanış beklemekteyiz.
Bu kurultay millet ve devlet bekası için çok hayati sonuçlara vesile olacak, Türk siyaseti milli ve manevi değerlere tam bir inanmışlıkla sahip çıkan milliyetçi ülkücü kadroların mesajıyla daha da anlam kazanacaktır.

Kurultayın Türk milletine hayırlar getirmesi temenni eden Büyükataman, açıklamasında "Türk milletini hak yoluna, hakikat yoluna, kısaca 18 Mart 2018 Saat 10.00'da Ankara Spor Salonunda yapacağımız 12. Olağan Büyük Kurultayımıza davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Murat Başoğlu davasında flaş karar! Murat Başoğlu davasında flaş karar!
Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!
Sosyal medya bu görüntüyle sallandı!Sosyal medya bu görüntüyle sallandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

İlginizi Çekebilir

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor

Son dakika! Erdoğan sefer görev emrini hatırlattı

Son dakika! Erdoğan sefer görev emrini hatırlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Ordu'da

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Ordu'da

Kepez cami ve okul yapımında çok şanslı

Kepez cami ve okul yapımında çok şanslı

BBP İl Başkanlığına Abdulbaki Bozdemir Atandı

BBP İl Başkanlığına Abdulbaki Bozdemir Atandı

Başkan Uysal, ‘Talih kuşu güler yüzlü şehirleri seviyor’

Başkan Uysal, ‘Talih kuşu güler yüzlü şehirleri seviyor’

AK Parti İl Başkanı Yanar, Tabipler Oda Başkanı Ergün’ü ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Yanar, Tabipler Oda Başkanı Ergün’ü ziyaret etti

İyi Parti’de istifa krizi

İyi Parti’de istifa krizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.