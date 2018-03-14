MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'na doğru

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın millet ve devlet bekası için çok hayati sonuçlara vesile olacağını belirterek, "Kurultay, Türk siyaseti milli ve manevi değerlere tam bir inanmışlıkla sahip çıkan milliyetçi ülkücü kadroların mesajıyla daha da anlam kazanacaktır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, 18 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MHP'nin milletin hassasiyetlerini her zaman yüreğinde hissetmiş, hizmetlerini milletin menfaatine göre planlamış ve dünyayı Türkçe okuyan bir parti olduğunu ifade eden Büyükataman, "MHP bu vizyonla, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim' diyebilmiş, partinin menfaatlerini daima, milletin menfaatlerinden geride tutmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk milletini yok etmek isteyen haçlıların yeni seferlerinde artık devşirmeler kullandığını" belirten Büyükataman, bu güçlerin Türkiye'yi bilek gücüyle yenemeyeceklerini, yenseler bile yok edemeyeceklerini anlayarak Türk milletinin içinden profesyonel hainler yetiştirdiklerine işaret etti.