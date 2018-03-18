Nursima KESKİN- Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- MHP’nin 12’nci Olağan Büyük Kurultayı, başladı. Tek aday olan Devlet Bahçeli ‘Lider Devlet Bahçeli’ müziği eşliğinde salona giriş yaptı.

MHP’nin ‘Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka’ temasıyla düzenlenen 12’nci Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda başladı. Mustafa Kemal Atatürk ve MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in posterlerinin asıldığı salon, Türk Bayrakları ve MHP bayraklarıyla süslendi. Işıklandırmanın kırmızı-beyaz renklerde yapıldığı salonda, ‘’Yüreğin, vatan sağ olsun’, ‘Vatanımız var olsun’, ‘MHP’nin sevdası milletin bekası’, ‘Milliyetçi hareket beka için var elbet’ afişleri yer aldı. Partililer, salonu sabahın erken saatlerinde doldurdu. Kurultay için hazırlanan ‘2023 Marşı, Milli Duruş ve Lider Devlet Bahçeli’ müzikleri ile kurultay müzikleri çalındı. Zeytin Dalı Harekatı ve şehitler nedeniyle konser verilmedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Devlet Bahçeli’ müziği eşliğinde salona giriş yaptı. Bahçeli, partilileri Bozkurt işaretiyle selamladı. ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’ sloganları atıldı. Afrin şehitleri için Kuran'ı Kerim okundu.

Kurultaya Ak Parti’yi Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Genel Başkan Yardımcısı Harun Karaca, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yabancı misyon ve STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Bahçeli’nin tek başına aday olduğu kurultayda 75 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu belirlenecek.

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesajın okunduğu kurultayda Bahçeli, açılış konuşması yapıyor. Bu arada ana muhalefet partisi CHP, kurultaya davet edilmedi.