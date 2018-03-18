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MHP'nin 12'nci olağan büyük kurultayı (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 16:02 | Son Güncelleme

ON BİNLERCE ÜLKÜCÜYE KEBAP ve TATLI İKRAM EDİLDİ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatı doğrultusunda, ‘Milli Duruş, Şuhedaya Vefa, Millete Beka’ temalı MHP 12.

MHP'nin 12'nci olağan büyük kurultayı (4)

ON BİNLERCE ÜLKÜCÜYE KEBAP ve TATLI İKRAM EDİLDİ
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatı doğrultusunda, ‘Milli Duruş, Şuhedaya Vefa, Millete Beka’ temalı MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı için Türkiye’nin dört bir yanından gelen partililere Adana kebabı, şalgam ve ardından Adana’nın meşhur halka tatlısı ikram edildi. Başkan Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü de partililere tezgah başında Adana kebabı ikramında bulundu.

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MHP'nin 12'nci olağan büyük kurultayı (4)MHP'nin 12'nci olağan büyük kurultayı (4)MHP'nin 12'nci olağan büyük kurultayı (4)

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