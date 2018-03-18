MHP'nin 12'nci olağan büyük kurultayı (4)

ON BİNLERCE ÜLKÜCÜYE KEBAP ve TATLI İKRAM EDİLDİ
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatı doğrultusunda, ‘Milli Duruş, Şuhedaya Vefa, Millete Beka’ temalı MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı için Türkiye’nin dört bir yanından gelen partililere Adana kebabı, şalgam ve ardından Adana’nın meşhur halka tatlısı ikram edildi. Başkan Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü de partililere tezgah başında Adana kebabı ikramında bulundu.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...
Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti
Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak
Genç kadını şoke eden maymun tacizi!
Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!
Beşiktaş'ta bu sabah! 6 araç duvarın altında kaldı
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor
Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı
Tarihin en acı karesi!