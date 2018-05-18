HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MHP'nin 27'nci Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. MHP Genel Başkan Bahçeli, memleketi Osmaniye'den 1'inci sırada listede yer aldı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 02:19 | Son Güncelleme

MHP'nin 27'nci Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. MHP Genel Başkan Bahçeli, memleketi Osmaniye'den 1'inci sırada listede yer aldı.


PARTNERÜvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...Üvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...
HDP'li Kaya: Meslek sahibi insanlar, ülkemizden nasıl kaçacaklarının dertlerine düştülerHDP'li Kaya: Meslek sahibi insanlar, ülkemizden nasıl kaçacaklarının dertlerine düştüler
Bakan Soylu'dan, Muharrem İnce'nin Demirtaş ziyaretine eleştiri (3)Bakan Soylu'dan, Muharrem İnce'nin Demirtaş ziyaretine eleştiri (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Meryem Uzerli Cannes'da dikkat çekmek için elinden geleni yaptı!

Meryem Uzerli Cannes'da dikkat çekmek için elinden geleni yaptı!

24 Haziran erken seçimleri öncesinde bomba! Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

24 Haziran erken seçimleri öncesinde bomba! Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

MHP lideri Bahçeli, Yenikapı mitingine katılacağını açıkladı

MHP lideri Bahçeli, Yenikapı mitingine katılacağını açıkladı

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Hakan Atilla davası kararı hakkında açıklama

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Hakan Atilla davası kararı hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.