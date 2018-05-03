MHP'nin aday adayları profili

ESİN IŞIK - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'ya bin 815 aday adayı başvurusu olduğunu, bunun aşağı yukarı 250'sinin kadın ve 20'sinin de engelli aday adaylarından oluştuğunu söyledi.
Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm aday adaylarının partideki hukukçular grubunun denetiminden geçirildiğini belirterek, "Bu çerçevede 315 civarı aday adayının evraklarının incelenmesinin ardından başvurusu kabul edilmedi." dedi.
Aday adaylarının yüzde 98'inin üniversite ve üstü eğitim almış olduğunu ifade eden Yıldız, başvuruların çoğunun akademisyen, hukukçu, doktor, mühendis ve iş adamından oluştuğunu bildirdi.
MHP'nin 35 milletvekilinden 30'unun aday adaylığı başvurusu yaptığını aktaran Yıldız, diğer 5 milletvekilinin ise 3'ünün sağlık, 2'sinin de işleri sebebiyle başvuruda bulunmadığını söyledi.
Yıldız, aday adaylığı başvuru rakamlarına da değinerek, "Bin 815 aday adayı başvurusu var. Bunun aşağı yukarı 250'si kadın ve 20'si de engelli aday adaylarından oluşuyor." diye konuştu.
Bu arada MHP'ye aday adaylığı başvurusu yapmayan 5 milletvekilinin Ekmeleddin İhsanoğlu, Şefkat Çetin, Zihni Açba, Atilla Kaya ve Oğuz Tor oldukları öğrenildi.
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