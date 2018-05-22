HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MHP'nin adaylarının 410'u üniversite mezunu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

MHP'nin 24 Haziran seçimi için hazırlanan milletvekili aday listesinin 410'u üniversite, 170'i ortaokul ve 20'si ilkokul mezunundan oluştu -Listede, 522 erkek, 78 kadın aday yer aldı -MHP'de, 18-24 yaş arası 19, 25-30 yaş arası 34, 31-35 yaş arası 66, 36-40 arası 95 ve 41-45 yaş arası 118 aday bulunuyor

MHP'nin 24 Haziran seçimi için hazırlanan 600 kişilik milletvekili aday listesinde 410 üniversite mezunu aday yer aldı.

MHP'nin milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim etmesinin ardından adaylara ilişkin detaylar da belli oldu.

MHP'nin 27. Dönem Milletvekili Aday Listesi'nde yer verilen, hukukçudan doktora, akademisyenden iktisatçı ve serbest meslek sahibine 600 adayın 410'u üniversite, 170'i ortaokul ve 20'si ilkokul mezunu.

Ağırlıklı olarak gençlerden oluşan ve lise son sınıf öğrencisi adayın da bulunduğu listede, 18-24 yaş arası 19, 25-30 yaş arası 34, 31-35 yaş arası 66, 36-40 arası 95, 41-45 yaş arası 118 ve 46-50 yaş arası 96 aday bulunuyor.

MHP'de, 51-55 yaş arası 77, 56-60 yaş arası 58, 61-65 yaş arası 8 ve 65'ten büyük 29 aday listeye girmeyi başardı.

MHP listesinde 6 engelli adaya yer verdi.

- 78 kadın aday listede

MHP'nin listesinde 522 erkek, 78 kadın aday yer aldı.

Önceki seçimlere göre kadın milletvekili adayı sayısını artıran MHP, 7 Haziran 2015 seçimlerinde 40, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 76 kadın aday göstermişti.

MHP'de, bu seçim için listeye giren 78 kadın aday arasında Aydın Milletvekili ve MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ile Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıçay da bulunuyor.

Listeye, ev kadınlarından öğretmenlere, avukatlardan iş kadınlarına kadar çok sayıda meslekten kadın girdi.

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
İzmir'de CHP'liler Muharrem İnce için bağışta bulunduİzmir'de CHP'liler Muharrem İnce için bağışta bulundu
Bursa'da Ak Parti milletvekili adaylarını tanıttıBursa'da Ak Parti milletvekili adaylarını tanıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP

En Çok Okunan Haberler

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.