MHP'nin Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zalimlere, teröristlere, hainlere, küresel saldırı ve komplolara karşı ittifakla hareket ediyoruz. Kim ki Cumhur İttifakı'nı dinamitlemeye kalkışırsa kim ki Cumhur İttifakı'na vade biçip çürütmeye çalışırsa biliniz ki Türkiye'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaklardır." dedi.

Bahçeli, Atatürk Spor Salonu'nda partisinin Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova milletvekili adayları ile il teşkilatları yöneticilerinin katıldığı, "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl?" temalı "Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantısı"nda, büyük Türk milletinin dayatılan zulmeti milli imanla dağıttığını söyledi.

Türk milletinin dünden bugüne hep el ele, her zaman gönül gönüle bir ve beraber olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Esasen Cumhur İttifakı işte böyle doğdu. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinden besleniyor. Cumhur İttifakı, Türk milletinin haslet ve haysiyetinden feyzalıyor." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Türk ve Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası olduğunu dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti: