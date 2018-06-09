MHP'nin Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir kez daha diyorum ki Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 'Sayın Erdoğan kazanırsa dolar 10 lira olur' diyen müstevlilerin uzman kisveli yorumcularına, inşallah Türk milleti 24 Haziran'da kabusu yaşatacaktır." dedi.

Bahçeli, Atatürk Spor Salonu'nda partisinin Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova milletvekili adayları ile il teşkilatları yöneticilerinin katıldığı, "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl?" temalı "Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantısı'nda, Cumhur İttifakı'nın milli ve yerli olduğunu, cesur, sabır, akıl ve sorumluluğu ifade ettiğini aktardı.

Bu kavramlara yabancılık çekenlerin ne ittifakı ne de cumhuru bileceğini belirten Bahçeli, "Türkiye'nin prangalarını sökecek kuvvet, engelleri birer birer yıkacak kudret, cumhurun müttefiklik anlayışıdır." diye konuştu.

Bahçeli, malum çevre ve şahısların ittifakla uğraşacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ağır güvenlik ve beka sorunlarını mesele yapmazlar, cumhurun kararına leke sürmeye kalkarlar. Bunlar ki 'Sayın Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur' diyen ekonomik teröristlere, onların siyaset, akademi, sivil toplum kuruluşlarına yuvalanmış iş birlikçilerine ses çıkarmazlar. Bir kez daha diyorum ki Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 'Sayın Erdoğan kazanırsa dolar 10 lira olur' diyen müstevlilerin uzman kisveli yorumcularına, inşallah Türk milleti 24 Haziran'da kabusu yaşatacaktır. Bu kervana, ne yazık ki CHP'nin adayı İnce de eklenmiştir. İnce'nin sözde Kürt sorununda hiçbir kırmızı çizgisi yokmuş. Önce vatan değil, önce adaletmiş. Kırmızı çizgisi olmayan bir gafilin Cumhurbaşkanı adayı olması bile züldür."