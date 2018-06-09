MHP'nin Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir kez daha diyorum ki Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 'Sayın Erdoğan kazanırsa dolar 10 lira olur' diyen müstevlilerin uzman kisveli yorumcularına, inşallah Türk milleti 24 Haziran'da kabusu yaşatacaktır." dedi.
Bahçeli, Atatürk Spor Salonu'nda partisinin Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova milletvekili adayları ile il teşkilatları yöneticilerinin katıldığı, "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl?" temalı "Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantısı'nda, Cumhur İttifakı'nın milli ve yerli olduğunu, cesur, sabır, akıl ve sorumluluğu ifade ettiğini aktardı.
Bu kavramlara yabancılık çekenlerin ne ittifakı ne de cumhuru bileceğini belirten Bahçeli, "Türkiye'nin prangalarını sökecek kuvvet, engelleri birer birer yıkacak kudret, cumhurun müttefiklik anlayışıdır." diye konuştu.
Bahçeli, malum çevre ve şahısların ittifakla uğraşacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ağır güvenlik ve beka sorunlarını mesele yapmazlar, cumhurun kararına leke sürmeye kalkarlar. Bunlar ki 'Sayın Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur' diyen ekonomik teröristlere, onların siyaset, akademi, sivil toplum kuruluşlarına yuvalanmış iş birlikçilerine ses çıkarmazlar. Bir kez daha diyorum ki Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 'Sayın Erdoğan kazanırsa dolar 10 lira olur' diyen müstevlilerin uzman kisveli yorumcularına, inşallah Türk milleti 24 Haziran'da kabusu yaşatacaktır. Bu kervana, ne yazık ki CHP'nin adayı İnce de eklenmiştir. İnce'nin sözde Kürt sorununda hiçbir kırmızı çizgisi yokmuş. Önce vatan değil, önce adaletmiş. Kırmızı çizgisi olmayan bir gafilin Cumhurbaşkanı adayı olması bile züldür."
- "Bunlarda ne ilkeli duruş var ne ülke kaygısı"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sözlerine değinen Bahçeli, şunları söyledi:
"Aynı gafil, terörle mücadelede adından takdirle bahsettiren şerefli bir Türk komutanının 'Apoletlerini sökeceğim' diyor. Nasılsa söküp takmaya alışmış. Kalbinde ve kafasında vatan mefhumu sönmüş esef ve endişe verici bu şahsın 'Cumhurbaşkanı olacağım' iddiası da tam bir deli saçması, fecaat boyutta bir akıl tutulmasıdır. İnceden inceye gerçek niyet ve fikriyatını deşifre eden CHP'linin işi bitmiş, pusulası şaşmış, dümeni kırılmıştır. PKK'ya umut veren birisinin Cumhurbaşkanı olması mümkün değildir. FETÖ'ye tek kelime laf etmeyen birisinin Cumhurbaşkanı olması ham hayaldir."
Bahçeli, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayının da CHP'nin adayı gibi PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istediğini aktararak, "Sözde Kürt sorunu çerçevesinde, İRA modeli öneriyor. Bunlarda ne ilkeli duruş var ne ülke kaygısı. Bunlar da ne erdem kalmış ne de siyasi ahlak ve adamlık." ifadesini kullandı.
CHP'nin gayri milli çevrelerin ümit kapısı olduğunu belirten Bahçeli, "İYİ Parti, Türkiye muhaliflerinin moral kaynağıdır. HDP, CHP ve İYİ Parti'nin gizli ve potansiyel ortağıdır. PKK-FETÖ-YPG, bunların destekçisidir." diye konuştu.
- "MHP kutlu mücadelede yeminlidir"
Bahçeli, Türkiye'nin etrafındaki çemberin giderek daraldığını vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Tehlike ve tehditlerin yoğunluğunda tırmanış gözlemlenmektedir. İç sorun alanları yaygınlaşırken, bölgesel ve küresel hercümerç kaygı verici ölçüde derinleşmektedir. Türkiye, çok cepheli bir mücadelenin, deyim yerindeyse yeni bir istiklal müdafaasının içindedir. Altını kalın bir şekilde çiziyorum ki husumetle husule gelenler, dört bir koldan tuzak ve kumpas kurmaktadır. Şu günkü şartlarda kalıcı ve köklü çareler yerine boş ve beyhude bahaneler peşinde koşmak zaman israfına, milli ümitlerin heba olmasına yol açacaktır. Eminiz ki ülkemiz, içine çekildiği badire ve belaları aşacak keyfiyette, yenecek kudrettedir. Buna inanmak, bunun için güçbirliği yapmak mecburidir."
Suret-i haktan görünüp de suratlarının rabbiyesi silinmiş iş birlikçilerin emellerinin ve erdemsizliklerinin gün gibi meydanda olduğunu anlatan Bahçeli, "FETÖ, PKK, PYD-YPG, IŞİD, Türkiye düşmanlığında buluşmuş hıyanet ve husumet ortaklarıdır. Bu ortaklığın kuruluş senedini hazırlayan, sevk ve idare eden, amaç ve araç tahkimini yapan hiç kuşku yok ki Türk ve İslam düşmanlığından beslenen zorba güçlerdir." ifadesini kullandı.
Bahçeli, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin bölünüp yıkıma maruz kalması için faal halde bulunan çevreler, terör örgütlerine saldırı ve provokasyon, talimat ve tembihini uzun süre önce vermişlerdir. Bunu biliyor, görüyoruz. Aziz ecdadımızın muhteşem hatırasını siyasi düşüklere, ihanet düşkünlerine yedirmeyeceğiz. Türkiye sahipsiz, millet çaresiz, devlet yetim, vatan kimsesiz, bayrak umutsuz değildir. Milliyetçi Hareket Partisi tüm heybet, haşmet, haysiyetiyle buradadır, kutlu mücadelede yeminlidir."
- "Artık taraflar, niyetler netleşmiştir"
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam manasıyla oturması ve olgunluk kazanıp inşası için MHP'nin üzerine düşen görevi eksiksiz yapmaya azimli, istekli ve iradeli olduğunu bildirdi.
MHP'nin Türk ve doğru olduğunu, verdiği sözü sonuna kadar tutacağını kaydeden Bahçeli, şöyle konuştu:
"Türk milletinin kabul ve tasdik ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur. Artık çalıyı tepesinden sürümek ahmaklıktır. Mevcut sistemden dönmeye çalışanları, dönüş için çağrıda bulunanları, çaba gösterenleri tanımıyoruz, tanımayacağız. Bunlar ki getirdikleri su akmaz, yaptıkları baraj tutmaz, söyledikleri sözü kimseler yutmaz. Siyasetin dipsiz tencerelerine, camsız pencerelerine inanacak yoktur. Artık taraflar, niyetler netleşmiştir."
(Sürecek)
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