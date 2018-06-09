MHP'nin Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "FETÖ'cülerin, Türk düşmanlarının, ekonomik operasyonlarda döviz silahını kullananların ve bunların kuklalarının entrikaları, algı oyunları tutmayacaktır." dedi. Bahçeli, Atatürk Spor Salonu'nda, partisinin Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova milletvekili adayları ile il teşkilatları yöneticilerinin katıldığı, "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl?" temalı "Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantısı'nda, 15 Temmuz 2016'daki kanlı ve hain darbe girişimi neticesinde 251 vatan evladının şehit olduğunu, 2 bin 194 vatan evladının da yaralandığını hatırlattı. Ülke ve millet açısından 15 Temmuz'un bir dönüm olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, "Bu itibarla hiçbir şeyin eskisi gibi olması beklenemezdi, Türkiye'nin acilen yeni bir atılım ve ilerleme sürecine girmesi lazımdı. 7 Ağustos Yenikapı ruhu ile oluşan milli birlik ve beraberlik şuurunun diri tutulması, Türkiye'nin sığ tartışmalardan kurtulup el birliğiyle düzlüğe çıkması amacıyla büyük bir sorumluluk üstlendik ve milletimizin bizlere yüklediği görevden kaçmadık." diye konuştu.

Bahçeli, siyasi gündemde kronik çekişme ve çatışma konusu olarak duran temel sorunları bu anlayışla ele almak, ülkenin önünü açmak ve geleceğini planlamak durumunda olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Bunların en önemlilerinden birisi de uzun zamandır ülkemizi meşgul eden yeni Anayasa kapsamında derinleşen hükümet sistemi tartışmalarıydı. 1982 Anayasası, cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını klasik parlamenter sistemden farklı olarak daha geniş bir şekilde düzenlemiş ve bu durum çift başlılığın oluşmasına neden olmuştu. 1982 Anayasası'nın barındırdığı 'darbe ruhu', bugüne kadar yapılan 18 değişikliğe rağmen giderilememişti. 15 Temmuz'dan sonra geniş tabanlı, uzlaşmaya dayalı ve çift başlılıktan kaynaklanan krizleri bitirecek bir hükümet sistemine duyulan ihtiyaç göz ardı edilemezdi ve biz de bunun gereğini yaptık. Milliyetçi Hareket Partisi, millet yararına olduktan sonra her zaman, her zeminde uzlaşmadan yana olduğunu göstermiştir." - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Siyaset kurumunun dış müdahaleye açık olduğu, eksik ve aksak yönlerinin bulunduğu parlamenter sistemin ya revize edilmesi ya da yeni bir hükümet sistemi ile bu pürüzün tamamen ortadan kaldırılması için çağrıda bulunduklarını hatırlatan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu çağrımız Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından karşılık buldu ve yeni bir hükümet sisteminin yasal altyapısı için gerekli mutabakat sağlandı.15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi mukavemetinin artırılması, devletin ve milletin bekasını tehdit eden unsurların engellenmesi hayati bir önem arz ediyordu. Türkiye'nin sistem değişikliğine gitmesini zorunlu kılan şartlar da 15 Temmuz darbe girişimiyle belirginleşmişti. Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik ve bekamıza yönelik tehditleri etkisizleştirmek için alınması gereken tedbirleri aziz milletimizle paylaştık. Türkiye'nin içinde bulunduğu yüksek iç ve dış tehditler, bölgemizde cereyan eden şiddetli kaos ve istikrarsızlık ortamı, küresel vahşetin Türkiye üzerinde kurduğu baskılara karşı yönetim sistemimizden kaynaklanan açmazların giderilmesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi mecburi hale getirmişti." - "(Önce ülkem ve milletim) prensibiyle hareket ettik"

Bahçeli, Türkiye'nin beka sorunu yaşarken yönetim sisteminden kaynaklanan kuru, kısır ve bayağı tartışmalar ile oyalanmanın ülkenin geleceğinin aleyhine olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu tablo karşısında Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları göz önüne alarak, 'önce ülkem ve milletim' prensibiyle hareket ettik ve çözüm yolu gösterdik. Biz, Türkiye'nin yeni bir anayasa değişikliği ve hükümet sistemine ihtiyacı olduğu gerçeğiyle üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Aziz milletimiz 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında yüzde 51,4 oranıyla millet, devlet, Cumhuriyet, Türkiye için 'Evet' deme iradesini göstererek sistem değişikliğine onay vermiş ve tezvirat üreten sesleri kesmiştir." Türkiye'nin siyasi kargaşa ve dış kaynaklı müdahalelere kapı aralayan yönetim sisteminin, yerini güçlü ve istikrarlı bir hükümet sistemine bıraktığını anlatan Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin ufkunu gölgeleyen önemli bir sorun, uzlaşma kültürüyle ortadan kaldırılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, gelecek yüzyılların teminatıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet çarkının pürüzsüz dönmesine, bürokratik oligarşinin kökünden bitmesine, kararların tesirli ve verimli şekilde alınmasına hizmet edecektir. Yeni sistemle birlikte kuvvetler ayrımı daha da netleşecek ve güçlenecektir. Yargı bağımsız ve tarafsız, yasama daha güçlü ve yürütmenin vesayetinden uzak, yürütme ise daha aktif ve seri hale gelecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin irade ve istikbalidir. 24 Haziran ile birlikte yeni sistem tam olarak devreye alınacaktır. Biz de buna destek vereceğiz, kurum ve kurallarıyla yerleşmesine katkı sunacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin içinde TBMM'de yapacaklarımız çok fazladır. Denge ve denetleme görevini üstlenecek Milliyetçi Hareket Partisi, sosyal, siyasal ve ekonomik politikalara yön ve istikamet verecek siyasi bir mevkiye ulaşacaktır."