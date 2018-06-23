MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK karşımızdadır, PYD/YPG etrafımızdadır. FETÖ kripto damarıyla faal haldedir. Ekonomik saldırılar faaliyet halinde, uluslararası komplolar devrededir. Kumpaslar iç ve dış odaklar kanlı hedefler için dolaşımdadır. Gelişmeleri okuduk, ne yapmamız gerektiği üzerine sabahlara kadar kafa yorduk. Türkiye Cumhuriyetini daha sağlam temellere oturtmak, devleti daha etkin konuma getirmek zorundaydık." dedi. Bahçeli, partisince Anadolu Meydanı'nda düzenlenen "Büyük Türkiye" temalı mitinginde yaptığı konuşmasına, "Gelsinler bu meydana baksınlar.

Gelsinler şu muazzam heyecanı, şu muhteşem coşkuyu görsünler." sözleriyle başladı. Uzaktan konuşmanın basit; atıp tutmanın, yalana, dolana sarılmanın kolay olduğunu ifade eden Bahçeli, "MHP'yi infaz etmek isteyen arsızlar, 49 yılımızı imhaya girişen alçaklar, yüreğiniz yetiyorsa gözlerinizi çevirin de imrenilecek ahlaka, iftihar edilecek adamlığa, taşkın mertliğe, aşkın inanmışlığa şahit olun." diye konuştu. Bahçeli, mitingin yapıldığı Anadolu Meydanı'nda abartı, yalan, montaj ve bindirilmiş kıtaların olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olduğuna dikkati çeken Bahçeli, uluslararası ilişkilerde söz ve itibar sahibi güçlü bir Türkiye'ye ulaşmak için çabaladıklarını söyledi. Devlet Bahçeli, "Türkiye'de darbeler dönemi kapandı.' derken 15 Temmuz'un yaşandığını" anımsatarak, şöyle devam etti: "Vatan gittikten, devlet çöktükten, millet bölündükten sonra neyin ekonomisini, neyin demokrasisini, neyin özgürlüğünü konuşacaktık?

Ankara harap olduktan sonra hangi siyaseti yapacaktık?

Bu meydanda nasıl toplanacaktık? Nasıl ve hangi yüzle coşacaktık? Tarihe, şehitlere, ecdada ne diyecektik?

15 Temmuz'da yeni bir Haçlı akınına maruz kaldık. Ve bu akın püskürtülmüş olsa da sona ermiş değildir.

Türkiye düşmanları pusuda, zalimler küflü gözetleme kulesindedir.

Terör örgütleri, arkalarındaki kindar ve kalleş güçler muvafık ortam bekliyorlar.

Hafife almayalım, yine deneyecekler.

Göz yummayalım, yine teşebbüs edecekler, boş durmayalım, bir kez daha üzerimize gelecekler.

Çünkü tarih böyle söylüyor.

Bölgesel ve küresel planlar buna işaret ediyor.

Biz içimizde bir olmazsak, ittifakla ihaneti göğüslemezsek, korkarım ki acı verici sonuçlarla karşılaşmamız mukadderdir."

-"Tehdit geçmedi" 15 Temmuz'da Türkiye'nin bekasına zehirli hançer sallandığını, birliğinin kundaklandığını, dirliğinin kurcalandığını, manevi değerlerinin kullanıldığını ifade eden Bahçeli, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihsel hüviyetiyle, millet nezdindeki itibar ve inandırıcılığıyla "şerefsizce oynandığını" anlattı. Millet-ordu kaynaşmasının bozulmak, millet ile ordunun karşı karşıya getirilmek istendiğine işaret eden Bahçeli, şunları söyledi: "Mümin görünümlü Pensilvanyalı müşrik ve münkir 12. yüzyılda Haçlı seferlerini başlatan Papa gibi Türk ve İslam değerlerine nefret kustu, adeta savaş açtı.

Tarihin sesine kulak verin, yaşanmış ibret verici hadiseleri analiz edin.

Tehdit geçmedi.

Saldırı bitmedi.

Düşmanlık dinmedi.

Bu şartlar altında ya yeni bir yol bulmalı ya da yeni bir yol yapmalıydık.

Bu vahametin ortasında hilal gibi parlayıp milli onuru korumalıydık.

Bekleyecek zaman yoktu.

Oyalanacak takat yoktu.

Gevşeklikle, sanal gerilimlerle meşgul olacak hal yoktu.

PKK karşımızdadır.

PYD/YPG etrafımızdadır.

FETÖ kripto damarıyla faal haldedir.

Ekonomik saldırılar faaliyet halindedir.

Uluslararası komplolar devrededir.

Kumpaslar, iç ve dış odaklar kanlı hedefler için dolaşımdadır.

Yani düşman cephededir, her türlü silahla donanmıştır, üstelik rehavet ve zayıf bir anımızı kollamaya başlamıştır.

Gelişmeleri okuduk, bekamızın ihtiyaçlarını değerlendirdik, ne yapmamız gerektiği üzerine sabahlara kadar kafa yorduk.

Çünkü bizim aklımız hep Türkiye'dir. Sorumluluk almalıydık."