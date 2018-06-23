MHP'nin Büyük Türkiye mitingi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnce, inceldiği yerden yarın kopacaktır. İP, zaten imamesinden kopmuş, dağılmıştır. HDP ise CHP'nin kanatları altındadır. CHP hem milletvekillerini pazara çıkaran hem de PKK'ya oy isteyen bir çukur ve çıkmaz siyasete hapsolmuştur." dedi. Bahçeli, partisince Anadolu Meydanı'nda düzenlenen "Büyük Türkiye" mitinginde vatandaşlara hitap etti. Bin yıla yakın bir süredir beraber yaşayan, ortak bir kaderi paylaşan bütün Türk vatandaşlarının, sarsılmaz milli bağının, Türk milli kimliğinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel harcı olduğunu belirten Bahçeli, gönülleri ve yürekleri, vatan ve millet sevgisiyle dolu Türk milliyetçileri var olduğu sürece, hiçbir gücün, etnik nifak tohumları ekerek, ülkede ayrık otlarının yeşertilmesini başaramayacağını, hiçbir gücün, milli birlik ve beraberlik bağını zedeleyemeyeceğini söyledi. Devlet Bahçeli, hangi kökenden gelirse gelsin, Türk milletini oluşturan her ferdin milli tarihin, milli kültürün aziz bir mirası, Allah'ın da kutsal bir emaneti olduğunu vurgulayarak, "Bu amaçla Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye'nin teminatı diyoruz. Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye'nin huzuru diye sesimize ses, nefesimize nefes katıyor çağrımızı dile getiriyoruz." diye konuştu.

- "MHP kaybederse bunlar sevinçten deliye dönecekler, timsah yürüyüşü yapacaklar" Türkiye'nin yarın umuda uyanması, huzura yürümesi, büyük bir ülküyle silkinmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti: "Duydunuz değil mi? MHP yüzde 6'larda, yüzde 7'lerdeymiş. Allah'tan bizi yüzde 1 gösteren çıkmadı, zaman olsa, fırsat verilse bu seviyesizliği, bu şerefsizliği bile yaparlardı. Kiralık anket şirketleri parayı verenin düdüğünü çalıyor. Dikkat buyurunuz, PKK'nın siyasi acentesini yüzde 12 gösteriyorlar, Türklüğü ise aşağı çekiyorlar. Çünkü talimat budur. Aksi halde mamaları kesilecek, aç kalacaklardır. Be hey densizler, be hey namertler, be hey milliyetsizler, Türklüğün bekası hiç yere düşer mi? Türk milletinin son kalesi hiç mahcup ve mağlup olur mu? Sizde hiç mi utanma kalmadı? Sizde hiç mi ar, namus bırakılmadı? PKK'yı yükseltip, Pensilvanya'nın yedeklerini yukarı çıkartıp, Müslüman Türk milletinin umutlarını, Türk ve Türkiye sevdalılarını nasıl ve hangi hakla düşük gösterirsiniz? Dileklerinize kemik bile yağmaz. Yağmurlu havada başınıza yaş bile değmez. Demirtaş'ı görünce havalara uçuyorlar. Apolet sökücü İnce'nin sesini duyunca kendilerinden geçiyorlar. Hele bir Kandil deyin, hele bir Türk düşmanlarından bahsedin, gözlerinin ta içi gülüyor. Türk milletinin sinesinden doğan, ilhamını Türk tarihinden alan Milliyetçi Hareket Partisi kaybederse bunlar sevinçten deliye dönecekler, timsah yürüyüşü yapacaklar. Yok öyle yağma. Milliyetçi Hareket Partisi kahraman Türk milletine emanettir. Hakkımızda hükmü yalnızca ve yegane büyük Türk milleti verecektir. Aziz milletimiz, hıyanete mızrak gibi saplanan FETÖ'ye, PKK'ya, Türkiye'nin tarihsel ve egemenlik haklarına yan bakanlara haddini bildiren Milliyetçi Hareket Partisini dün yalnız bırakmadı, yarın da bırakmayacaktır."

Bahçeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmasıyla Türkiye'ye çok hizmetleri olacağını, sözlerinin dinleneceğini, hedeflerinin yerine geleceğini ifade etti. Geleceğin mimarları arasında kendilerinin de olacağını vurgulayan Bahçeli, Türk milletinin, güçlü Meclis için güçlü MHP'ye destek vereceğini, denge ve denetleme görevlerini layıkıyla yapacaklarını dile getirdi. - "CHP'nin adayı İnce kayış koparmıştır" 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tam olarak uygulamaya geçeceğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı adayımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnce, inceldiği yerden yarın kopacaktır. İP, zaten imamesinden kopmuş, dağılmıştır. HDP ise CHP'nin kanatları altındadır. CHP hem milletvekillerini pazara çıkaran hem de PKK'ya oy isteyen bir çukur ve çıkmaz siyasete hapsolmuştur. Afrin'e operasyon yapılır, CHP karşı çıkar. Kandil vurulur, cevap CHP'den gelir. Pensilvanya'ya ağızlarını açmazlar. FETÖ onlar için adeta yok gibidir. PKK ise gizli ortakları, sinsi aşıklarıdır. CHP'nin adayı İnce kayış koparmıştır. 15 yaşından beri her gün cuma namazı kılarak, ona buna hakaretler ederek duvara toslamış, hepten çuvallamıştır. Yapılanı yıkmak, var olanı satmak, hayali pazarlamak bunların mesleği olmuştur. İnce mi cumhurbaşkanı olacak? Demirtaş mı ipi göğüsleyecek? FETÖ'ye tekmil verenler mi başarıya ulaşacak? Celladına destek veren bir millet nerede görülmüştür? Katline ferman yazanlara itimat ve irade gösteren bir millete dünyanın neresinde tesadüf edilmiştir? Ha PKK ha CHP, ha HDP ha CHP, ha İP ha CHP, aralarında bir fark yoktur. Bunlar aynı yolun yolcusu, aynı bağın dikenidir. 15 Temmuz’un rövanşını almak için dümen başına geçenlere Türk milleti asla izin vermeyecektir."