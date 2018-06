MHP'nin Büyük Türkiye mitingi

Devlet Bahçeli, hangi kökenden gelirse gelsin, Türk milletini oluşturan her ferdin milli tarihin, milli kültürün aziz bir mirası, Allah'ın da kutsal bir emaneti olduğunu vurgulayarak, "Bu amaçla Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye'nin teminatı diyoruz. Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye'nin huzuru diye sesimize ses, nefesimize nefes katıyor çağrımızı dile getiriyoruz." diye konuştu.

- "MHP kaybederse bunlar sevinçten deliye dönecekler, timsah yürüyüşü yapacaklar"

Türkiye'nin yarın umuda uyanması, huzura yürümesi, büyük bir ülküyle silkinmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Duydunuz değil mi? MHP yüzde 6'larda, yüzde 7'lerdeymiş. Allah'tan bizi yüzde 1 gösteren çıkmadı, zaman olsa, fırsat verilse bu seviyesizliği, bu şerefsizliği bile yaparlardı. Kiralık anket şirketleri parayı verenin düdüğünü çalıyor. Dikkat buyurunuz, PKK'nın siyasi acentesini yüzde 12 gösteriyorlar, Türklüğü ise aşağı çekiyorlar. Çünkü talimat budur. Aksi halde mamaları kesilecek, aç kalacaklardır. Be hey densizler, be hey namertler, be hey milliyetsizler, Türklüğün bekası hiç yere düşer mi? Türk milletinin son kalesi hiç mahcup ve mağlup olur mu? Sizde hiç mi utanma kalmadı? Sizde hiç mi ar, namus bırakılmadı? PKK'yı yükseltip, Pensilvanya'nın yedeklerini yukarı çıkartıp, Müslüman Türk milletinin umutlarını, Türk ve Türkiye sevdalılarını nasıl ve hangi hakla düşük gösterirsiniz? Dileklerinize kemik bile yağmaz. Yağmurlu havada başınıza yaş bile değmez. Demirtaş'ı görünce havalara uçuyorlar. Apolet sökücü İnce'nin sesini duyunca kendilerinden geçiyorlar. Hele bir Kandil deyin, hele bir Türk düşmanlarından bahsedin, gözlerinin ta içi gülüyor. Türk milletinin sinesinden doğan, ilhamını Türk tarihinden alan Milliyetçi Hareket Partisi kaybederse bunlar sevinçten deliye dönecekler, timsah yürüyüşü yapacaklar. Yok öyle yağma. Milliyetçi Hareket Partisi kahraman Türk milletine emanettir. Hakkımızda hükmü yalnızca ve yegane büyük Türk milleti verecektir. Aziz milletimiz, hıyanete mızrak gibi saplanan FETÖ'ye, PKK'ya, Türkiye'nin tarihsel ve egemenlik haklarına yan bakanlara haddini bildiren Milliyetçi Hareket Partisini dün yalnız bırakmadı, yarın da bırakmayacaktır."