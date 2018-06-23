MHP'nin Büyük Türkiye mitingi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnce, inceldiği yerden yarın kopacaktır. İP, zaten imamesinden kopmuş, dağılmıştır. HDP ise CHP'nin kanatları altındadır. CHP hem milletvekillerini pazara çıkaran hem de PKK'ya oy isteyen bir çukur ve çıkmaz siyasete hapsolmuştur." dedi.
Bahçeli, partisince Anadolu Meydanı'nda düzenlenen "Büyük Türkiye" mitinginde vatandaşlara hitap etti.
Bin yıla yakın bir süredir beraber yaşayan, ortak bir kaderi paylaşan bütün Türk vatandaşlarının, sarsılmaz milli bağının, Türk milli kimliğinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel harcı olduğunu belirten Bahçeli, gönülleri ve yürekleri, vatan ve millet sevgisiyle dolu Türk milliyetçileri var olduğu sürece, hiçbir gücün, etnik nifak tohumları ekerek, ülkede ayrık otlarının yeşertilmesini başaramayacağını, hiçbir gücün, milli birlik ve beraberlik bağını zedeleyemeyeceğini söyledi.
Devlet Bahçeli, hangi kökenden gelirse gelsin, Türk milletini oluşturan her ferdin milli tarihin, milli kültürün aziz bir mirası, Allah'ın da kutsal bir emaneti olduğunu vurgulayarak, "Bu amaçla Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye'nin teminatı diyoruz. Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye'nin huzuru diye sesimize ses, nefesimize nefes katıyor çağrımızı dile getiriyoruz." diye konuştu.
- "MHP kaybederse bunlar sevinçten deliye dönecekler, timsah yürüyüşü yapacaklar"
Türkiye'nin yarın umuda uyanması, huzura yürümesi, büyük bir ülküyle silkinmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:
"Duydunuz değil mi? MHP yüzde 6'larda, yüzde 7'lerdeymiş. Allah'tan bizi yüzde 1 gösteren çıkmadı, zaman olsa, fırsat verilse bu seviyesizliği, bu şerefsizliği bile yaparlardı. Kiralık anket şirketleri parayı verenin düdüğünü çalıyor. Dikkat buyurunuz, PKK'nın siyasi acentesini yüzde 12 gösteriyorlar, Türklüğü ise aşağı çekiyorlar. Çünkü talimat budur. Aksi halde mamaları kesilecek, aç kalacaklardır. Be hey densizler, be hey namertler, be hey milliyetsizler, Türklüğün bekası hiç yere düşer mi? Türk milletinin son kalesi hiç mahcup ve mağlup olur mu? Sizde hiç mi utanma kalmadı? Sizde hiç mi ar, namus bırakılmadı? PKK'yı yükseltip, Pensilvanya'nın yedeklerini yukarı çıkartıp, Müslüman Türk milletinin umutlarını, Türk ve Türkiye sevdalılarını nasıl ve hangi hakla düşük gösterirsiniz? Dileklerinize kemik bile yağmaz. Yağmurlu havada başınıza yaş bile değmez. Demirtaş'ı görünce havalara uçuyorlar. Apolet sökücü İnce'nin sesini duyunca kendilerinden geçiyorlar. Hele bir Kandil deyin, hele bir Türk düşmanlarından bahsedin, gözlerinin ta içi gülüyor. Türk milletinin sinesinden doğan, ilhamını Türk tarihinden alan Milliyetçi Hareket Partisi kaybederse bunlar sevinçten deliye dönecekler, timsah yürüyüşü yapacaklar. Yok öyle yağma. Milliyetçi Hareket Partisi kahraman Türk milletine emanettir. Hakkımızda hükmü yalnızca ve yegane büyük Türk milleti verecektir. Aziz milletimiz, hıyanete mızrak gibi saplanan FETÖ'ye, PKK'ya, Türkiye'nin tarihsel ve egemenlik haklarına yan bakanlara haddini bildiren Milliyetçi Hareket Partisini dün yalnız bırakmadı, yarın da bırakmayacaktır."
Bahçeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmasıyla Türkiye'ye çok hizmetleri olacağını, sözlerinin dinleneceğini, hedeflerinin yerine geleceğini ifade etti.
Geleceğin mimarları arasında kendilerinin de olacağını vurgulayan Bahçeli, Türk milletinin, güçlü Meclis için güçlü MHP'ye destek vereceğini, denge ve denetleme görevlerini layıkıyla yapacaklarını dile getirdi.
- "CHP'nin adayı İnce kayış koparmıştır"
24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tam olarak uygulamaya geçeceğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanı adayımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnce, inceldiği yerden yarın kopacaktır. İP, zaten imamesinden kopmuş, dağılmıştır. HDP ise CHP'nin kanatları altındadır. CHP hem milletvekillerini pazara çıkaran hem de PKK'ya oy isteyen bir çukur ve çıkmaz siyasete hapsolmuştur. Afrin'e operasyon yapılır, CHP karşı çıkar. Kandil vurulur, cevap CHP'den gelir. Pensilvanya'ya ağızlarını açmazlar. FETÖ onlar için adeta yok gibidir. PKK ise gizli ortakları, sinsi aşıklarıdır. CHP'nin adayı İnce kayış koparmıştır. 15 yaşından beri her gün cuma namazı kılarak, ona buna hakaretler ederek duvara toslamış, hepten çuvallamıştır. Yapılanı yıkmak, var olanı satmak, hayali pazarlamak bunların mesleği olmuştur. İnce mi cumhurbaşkanı olacak? Demirtaş mı ipi göğüsleyecek? FETÖ'ye tekmil verenler mi başarıya ulaşacak? Celladına destek veren bir millet nerede görülmüştür? Katline ferman yazanlara itimat ve irade gösteren bir millete dünyanın neresinde tesadüf edilmiştir? Ha PKK ha CHP, ha HDP ha CHP, ha İP ha CHP, aralarında bir fark yoktur. Bunlar aynı yolun yolcusu, aynı bağın dikenidir. 15 Temmuz’un rövanşını almak için dümen başına geçenlere Türk milleti asla izin vermeyecektir."
Türk milliyetçiliğinin ilelebet payidar kalacak, çağlar üstü, zaman ötesi heyecan, heves, bilinç ve eylem planı olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, Türkiye'yi teslim almak isteyenler için en büyük engelin MHP olduğunu kaydetti.
"Yarın zafer bizimdir. Yarın zafer Cumhur İttifakı'nındır. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalmadan yarın sonuçlanacaktır." diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olacağını, MHP'nin güçlü bir şekilde TBMM'de yerini alacağını belirtti.
- "Yüreği vatan için çarpan herkesin adresi MHP olmalıdır"
Cumhur İttifakı'nın, geleceği kurmak, geleceğin kutlu ve kudretli Türkiye'sini inşa etmek için gereken fikri kapasitesi ile birlik ve beraberlik kabiliyetinin olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Başaracağız, 24 Haziran'da zilleti alt edeceğiz, zorbaları şaşkına çevireceğiz, zalimlerin hesaplarını teker teker bozacağız. Cumhur İttifakı sayesinde, daha huzurlu, daha onurlu, daha zengin, daha güçlü bir Türkiye önümüzdedir. Her türlü zorluk ve engele karşı uyanık duruyoruz. Ağır geçim sıkıntısı ve gündelik gailelerle, felaketin farkına varamamış kim varsa yanındayız, elimizi uzatıyoruz. Memleketimizin her köşesine kardeşlik mesajlarımızı gönderiyoruz. Cumhur İttifakı ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'den yeni bir ışık doğacak, yalnız Türk milletini değil Avrasya'yı, Ön Asya'yı, Orta Asya'yı, kısacası tüm dünyayı aydınlatacaktır. Dünyanın her yerinde, küresel ve vahşi bir dayatmanın mağduru olan milyonlarca Türk ve Müslüman kardeşimiz de başarımızla umutlanacaktır. Sorumluluğumuz büyüktür. Görevimiz ağırdır."
Milletimizin onurlu geleceğinin partileri olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bütün vatanseverlerin, bütün milliyetçilerin, yüreği vatan için çarpan herkesin adresi Milliyetçi Hareket Partisi olmalıdır, Allah'ın izniyle de olacaktır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisinin merkezinde yer almadığı hiçbir çabanın, çalışmanın, heyecanın, iyi niyet gösterisinin başarı şansı artık yoktur." dedi.
(Bitti)
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