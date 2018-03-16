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MHP'nin CHP'yi kongresine davet etmemesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 15:15 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özel: - "Tamamen birbirini düşman, şeytan gören, birbirini düğününe bile çağırmayan bir mahalle düşünün. AKP ve MHP'nin Türkiye'yi getirdiği nokta budur"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin MHP 12. Olağan Kurultayı'na davet edilmemesini, "Tamamen birbirini düşman, şeytan gören, birbirini düğününe bile çağırmayan bir mahalle düşünün. AKP ve MHP'nin Türkiye'yi getirdiği nokta budur." sözleriyle değerlendirdi.

Özel, Mecliste gazetecilerin, MHP'nin CHP'yi bu hafta sonu gerçekleştireceği 12. Olağan Kurultayı'na davet etmemesiyle ilgili sorularını yanıtladı.

"(MHP kongresine CHP'yi davet etmedi) demek doğru değil, edemedi, edemez durumdalar." ifadesini kullanan Özel, "Eskiden partiler birbirlerini kongrelerine davet ederlerdi. Partiler buna icabet ederlerdi. Bayramlaşmada tüm partiler birbirlerini ziyaret ederlerdi. Partiler arası denk yöneticiler televizyon programlarına birlikte çıkar, liderler karşılaştıklarında el sıkışır, sohbet ederlerdi. Bunun ortadan kalktığı bir Türkiye ile karşı karşıyayız." ifadesini kullandı. Özel, şunları söyledi:

"Kendisini Anadolu'nun değerlerine saygılı siyaset yaptığı iddiasıyla konumlandıran MHP ve müttefiki şunu düşünsün; bir mahalledesiniz, köydesiniz, düğün yapıyorsunuz, köyün en eski, köklü, itibarlı, en kalabalık ailelerinden birisini düğününüze davet edemez durumdasınız. İlişkileriniz o noktaya gelmiş. Bu MHP'nin büyük çaresizliğidir. Bu, MHP'nin, ana muhalefet partisine davetiye veremediği bir Türkiye'yi, AKP ile birlikte sürükledikleri noktanın itirafıdır.

Anadolu'da küsler birbirlerini düğünlerine davet ederler. Bunların yarattıkları değerler, Anadolu'nun değerlerinden kopmuş bir noktada. Tamamen birbirini düşman, şeytan gören, birbirini düğününe bile çağırmayan bir mahalle düşünün. AKP ve MHP'nin Türkiye'yi getirdiği nokta budur."

Özel, "Bunun bir karşılığı olacak mı?" sorusuna, "CHP, siyasi nezaketi bilen bir partidir. CHP, siyasetteki mütekabiliyet prensibini bilen bir partidir. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar değerlendirilerek herkes hak ettiği muameleyle, cevapla karşılaşır." karşılığını verdi.

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