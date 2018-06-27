HABER

MHP'nin eski, İYİ Parti'nin yeni milletvekilleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 11:53 | Son Güncelleme

Parlamentoda İYİ Parti'yi temsil edecek 43 milletvekilinin dörtte biri, eski MHP milletvekillerinden oluşuyor - 27. Dönem Parlamentosu'nda 43 milletvekiliyle 5. grup olan İYİ Parti'de, eski MHP'li 11 milletvekili bulunuyor

MELTEM ÖZTÜRK - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, parlamentoda İYİ Parti'yi temsil edecek 43 milletvekilinin dörtte biri, eski MHP milletvekillerinden oluşuyor.

27. Dönem Parlamentosu'nda 43 milletvekiliyle 5. grup olan İYİ Parti'de, eski MHP'li 11 milletvekili bulunuyor.

İYİ Parti'nin en kıdemli milletvekillerinden biri, 1991 seçimlerinde Milliyetçi Çalışma Partisi'nden 19. Dönem Trabzon milletvekili olarak parlamentoya giren Ankara Milletvekili Koray Aydın oldu. TBMM'de 19, 21, 24 ve 25. dönemlerde MHP sıralarında olan Aydın, daha sonra 25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer aldı.

Aydın'ın dışında 21. Dönem Parlamentosu'nda MHP listelerinden milletvekili seçilen 4 isim, 27. Dönem'de İYİ Parti'nin yeni milletvekilleri oldu. 21. Dönemde MHP'den Adana milletvekili olan Mehmet Metanet Çulhaoğlu yine aynı ilden, 21. Dönem MHP Bitlis Milletvekili İbrahim Halil Oral Ankara, 21. Dönem Gümüşhane Milletvekili Bedri Yaşar Samsun, 21 ve 23. dönemlerde yer alan Metin Ergun da yine Muğla'dan milletvekili seçildi.

23. Dönem MHP milletvekilleri Şenol Bal, İzmir ve Behiç Çelik, Mersin'den, 24. Dönem Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli, 25 ve 26. Dönem Milletvekilleri Ümit Özdağ, İstanbul ve İsmail Ok, Balıkesir, 25. Dönem Milletvekili Durmuş Yılmaz, Ankara'dan İYİ Parti listelerinde yer aldı.

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
Ülkücüler 2 hatası yüzünden Meral Akşener'e oy vermediÜlkücüler 2 hatası yüzünden Meral Akşener'e oy vermedi
CHP'li Erol: Partililerimizin karşı karşıya gelmemesi için kararımızdan vazgeçtikCHP'li Erol: Partililerimizin karşı karşıya gelmemesi için kararımızdan vazgeçtik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski MHP İYİ parti parlamento seçim

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Diğer Haberler
Ülkücüler 2 hatası yüzünden Meral Akşener'e oy vermedi

Ülkücüler 2 hatası yüzünden Meral Akşener'e oy vermedi

Erdoğan ve Bahçeli bugün görüşecek!

Erdoğan ve Bahçeli bugün görüşecek!

'Kılıçdaroğlu koltuğu Muharrem İnce'ye bıraksın'

'Kılıçdaroğlu koltuğu Muharrem İnce'ye bıraksın'

Süleyman Soylu'dan HDP'li Pervin Buldan'a telefon: Sizi CHP bile kurtaramayacak

Süleyman Soylu'dan HDP'li Pervin Buldan'a telefon: Sizi CHP bile kurtaramayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları kim olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları kim olacak?

MHP'li Aycan: Biz ne dersek o olacak

MHP'li Aycan: Biz ne dersek o olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.