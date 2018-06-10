MHP'nin İzmir Merkezli Bölge İstişare Toplantısı

İZMİR (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bunların ittifakı millet değil zillettir. 24 Haziran'da zillet kaybedecek, hak ettiği demokratik cezayla tanışacaktır. Kim kiminle beraber, kim hangi değerleri savunuyor, kim milletin ve devletin yanında kim değil artık bellidir. Kimler PKK/PYD/YPG ile ele ele tutuşuyor, kimler Pensilvanya'ya selam çakıyor geldiğimiz bu aşamada malumdur." dedi. Partisinin İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın ve Muğla il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla, Kültürpark 3. Nolu Hol'de düzenlenen İzmir Bölge İstişare Toplantısı'na katılan Bahçeli, Sevr lobisinin faal, ihanet kulisinin yoğun olduğunu belirtti. Türk milletinin çağlara damga vuran büyük bir millet olduğunu kaydeden Bahçeli, istikbalin emanetçileri olarak sorumluluklarının ve vazifelerin şuurunda olduklarını, ancak bunun farkında olmayan, sözde millet ittifakına da müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti. "Milletimize sahip çıkmaya hazır mısınız? Geleceğinize sahip çıkmaya hazır mısınız? Vatana, millete, bayrağa sahip çıkmaya hazır mısınız?" diye soran Bahçeli, "O halde bunun yolu, tam iki hafta sonra, tertemiz vicdanlarınızla sandıkta üç hilale vuracağınız evet mühründen geçmektedir. Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun yanı sıra TBMM'de çok güçlü bir MHP grubunun tesis ve tecellisi ise yürütmenin denge ve denetimi için hayati önem ve değere sahiptir." ifadelerini kullandı.

- "Mutlaka sandıklara gidin" Bahçeli, 24 Haziran'da mutlaka sandığa gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer tarihi demokrasi görevi ihmal edilirse fırsatçılara gün doğacak, sandık neticeleri şaibe ve soru işaretleriyle tartışmaya açılacaktır. Bu doğru değildir. Bu meşru da değildir. Sandığa gideceğiz, Türkiye'nin geleceğine oy vereceğiz. Sandığa gideceğiz, Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz. Sandığa gideceğiz, çözülmemizi bekleyen, düşmemizi gözleyen, birbirimize girmemizi projelendiren husumet yuvalarına, haysiyet yoksunlarına tarihi bir ders vereceğiz." diye konuştu. "Türkiye'yi düştüğü darboğazdan çekip çıkaracak mısınız? Karar anı geldiğinde hem Sayın Erdoğan'a hem de Milliyetçi Hareket Partisi'ne aynı anda mührü vuracak mısınız?" diye soran Bahçeli, "İradeniz iddialarımıza güç veriyor, heyecanımıza heyecan katıyor. Size güveniyorum, sizlere sonuna kadar inanıyorum." dedi. - "Milli değiller" Sözde Millet İttifakı'nda toplanan partilerin hezeyan içinde olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"FETÖ'ye itirazları yoktur. PKK'yla ilgili tepki ve kaygıları duyulmamıştır. Hepsi birden ağız birliği etmişçesine terörist Demirtaş'ın hayranı kesilmişlerdir. Sözde Kürt sorununu tanımak için kolları sıvamışlardır. Türkiye düşmanlarının taşeron ve temsilciliğine talip olmuşlardır. Milli değiller. Dürüst değiller. İradeli değiller. Adam gibi adam olmaktan da çok uzaklar. Bu itibarla bunların ittifakı millet değil zillettir. 24 Haziran'da zillet kaybedecek, hak ettiği demokratik cezayla tanışacaktır. Kim kiminle beraber, kim hangi değerleri savunuyor, kim milletin ve devletin yanında kim değil artık bellidir. Kimler PKK/PYD/YPG ile ele ele tutuşuyor, kimler Pensilvanya'ya selam çakıyor geldiğimiz bu aşamada malumdur. Zillet ittifakı ahlaki açıkta, samimiyet noksanlığında, sadakat ve vatana sevgi zafiyetinde rakipsizdir. Açıldıkça açılıyorlar, dikiş ve yama tutmuyorlar. Buna karşılık milli kurumları kapatmak için de çağrı ve vaatte bulunuyorlar. TİKA'yı kapatacaklarmış. TRT'yi satacaklarmış. Yerli otomobil üretilmesine izin vermeyeceklermiş. Hızlı treni kaldıracaklarmış. Biz istikrar diyoruz. Güçlü gelecek diyoruz. Çağın standartlarının üzerinde biz Türkiye istiyoruz. 2023'ün lider ülkesi Türkiye olsun inancıyla yürüyoruz. Bunlar kapatılan, geleceği karartılan, milli değerleri dağıtılıp savrulan Türkiye hayaliyle yaşıyorlar. Biz, sınır güvenliğini sağlamış, terör tehdidini bertaraf etmiş, toplumsal huzur ve refahı sağlamış beka içinde bir Türkiye’ye doğru yürüyelim diyoruz. Bunlar El-Bab'da ne işiniz var, Afrin'e girmeyin, Menbiç'e yanaşmayın, Kandil’e dokunmayın diyorlar. Biz, şehidin şühedanın hakkı var, onların kanına girenlerden soracak bir hesabımız var diyoruz. Zillete bulaşanlar, Edirne Kapalı Cezaevi'ni tavaf edip, özgürlük ve tahliye nutukları atıyorlar."

- Cumhur İttifakı'nın Türkiye’nin teminatı Türk milletinin Cumhur İttifakı'nın Türkiye’nin teminatı olduğunu bildiğini aktaran Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat Türk ve Türkiye düşmanları boş durmuyor. Siyaseti kullanıyorlar. İş birlikçilerini tembihliyorlar. Ekonomik tetikçilerini devreye sokuyorlar. Küresel baskı ve dayatmalarla sonuca gitmeyi umuyorlar. Toplumsal kutuplaşma ve çatışma ortamı üzerinden hedeflerine ulaşmayı arzuluyorlar. Ancak unuttukları bir şey var, Türk milleti kahramanlığına kahramanlık ekleyecek günlerin hasretiyle yanıp tutuşuyor. IŞİD'in arkasında mevzilenip saldırdılar. Fırat Kalkanı Harekatıyla darmadağın ettik. PYD/YPG'yi kalkan yapıp üzerimize saldırdılar. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatıyla silindir gibi ezdik geçtik. Ümit ve inancım odur ki teröristlerin kökü kurutuluncaya kadar terörle mücadele devam edecektir ve bu Türk devletinin namus borcudur. Milliyetçi Hareket Partisi de her daim devletinin ve milletinin yanındadır, destekçisidir. Kandil'e doğru sefere çıkan Mehmetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Rabbim onları beka ve vatan müdafaası için çıktıkları yolda muzaffer eylesin duasını bu mübarek günde dile getiriyorum. Bir gece ansızın Kandil'de görünerek, kanlı ve vahşet tepesine Türk bayrağını dikmek artık mecburiyettir, şeref ve vatan görevidir. Kahramanlarımızın direncini kırmak, moralini bozmak için sıraya girenler de başaramayacaklar, amaçlarına ulaşamayacaklardır."