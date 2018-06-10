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MHP'nin İzmir Merkezli Bölge İstişare Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 19:09 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (1) - "İzmir'den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum. Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır" - "Cumhur İttifakı gücünü millet aklından alan, ufkunu istikbalin aydınlığıyla aralayan tarihi bir uzlaşma, milli bir anlaşmadır. Türkiye çok cepheli saldırı ve tahriklerle boğuşurken tesis ve temin edilmiş Cumhur İttifakı milli istiklalin güvencesi, milli iradenin ümit çeşmesi, kucaklaşma zeminidir. Buna sahip çıkılmalıdır. Cumhurun ittifak onuru ihtimam ve itina ile korunmalıdır"

İZMİR (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde FETÖ'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceğinin konuşulduğunu belirterek, "İzmir'den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum. Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır." dedi.

Partisinin İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın ve Muğla il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla, Kültürpark 3 Nolu Hol'de düzenlenen İzmir Bölge İstişare Toplantısı'na katılan Bahçeli, aklını milletten alan Cumhur İttifakı ile cumhuriyetin kurucu felsefesini, kuruluş fikrini, kurtuluş iradesini kendilerine kılavuz yaparak geleceğe yürüdüklerini dile getirdi.

Başarmaktan başka seçenek tanımadıklarını vurgulayan Bahçeli, tıpkı ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin gibi, tıpkı Konak Meydanı'ndaki hükümet konağına al bayrağı çeken Yüzbaşı Şerafettin gibi, tıpkı Milli Mücadele'yi zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal ve ülkü arkadaşları gibi heyecan ve iman dolu olduklarını, cesaretle meydan okuduklarını ifade ederek, "Bu nedenle Cumhur İttifakı diyoruz, millet aklıyla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Bahçeli, eğer nereye gidildiği bilinmiyorsa sonunda bir yere varılamayacağının altını çizerek, hangi limana yelken açıldığının farkında olunmazsa hiç bir rüzgarın faydasının görülemeyeceğini, yapılanların bilincinde olunmazsa her çabanın boşuna olacağını söyledi.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aklımızın kaynağı millettir, bunu unutmayacağız. İnançlarımız, yaşanmış Türk İslam asırladır. Buna her zaman güveneceğiz. Adaletimizin kaynağı mahşeri vicdanda, kendisidir. Bu yörüngeden hiç ayrılmayacağız. Cumhur İttifakı gücünü millet aklından alan, ufkunu istikbalin aydınlığıyla aralayan tarihi bir uzlaşma, milli bir anlaşmadır. Türkiye çok cepheli saldırı ve tahriklerle boğuşurken tesis ve temin edilmiş Cumhur İttifakı, milli istiklalin güvencesi, milli iradenin ümit çeşmesi, kucaklaşma zeminidir. Buna sahip çıkılmalıdır. Cumhurun ittifak onuru ihtimam ve itina ile korunmalıdır."

- Cumhurun ittifak ruhu

Tarih boyunca birlik ve beraberlik ne zaman bozulduysa yıkımın kaçınılmaz hale geldiğinin altını çizen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Diyor ya Yunus Emre, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Ekmeğimizi bölüşeceğiz, hem doyacağız, hem de doyuracağız. Muhabbet ve hürmetimizi bölüşeceğiz. Dik duracağız, diri olacağız. Ancak vatanımızı asla böldürmeyeceğiz, milletimizi bölücülere kurban ettirmeyeceğiz. Küresel vahşiliğe emperyalizmin şiddet ve senaryolarına teslim olmayacağız. Milli mücadele pusuya yatmış hain ve iş birlikçileri cumhurun ittifak ruhunu pusula yaparak hezimete uğrattı. Milli mukavemet cumhurun ittifak duruşuyla cesaret kazandı. İttifak iradenin mahsulüdür. İrade ise Türk milletidir, Türkiye'nin tarihi haklarıdır. Haklarımızı yedirmeyeceğiz. Hakkı tutup kaldıracağız. Milli hatıralarımızı millet haysiyetimizi hiç kimseye çiğnetmeyeceğimiz. Egemenliğimizi, esenliğimizi devleti ebed müddet hedefimizi korkusuzca muhafaza edeceğiz. Bu itibarla beka diyoruz, bu nedenle Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da başarısı için mücadele ediyoruz. Başaramazsak batışımız mukadderdir. Bekamızı koruyamazsak bitişmiş kaçınılmazdır. Çünkü zalimler yine ellerini ovuşturmaktadır."

-"Bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır"

Türkiye'nin kuşatma altında olduğunu söyleyen Bahçeli, Türk milletinden intikam almak, geçmişteki mağlubiyetlerin acısını çıkarmak için kuyruğa giren iç ve dış düşmanların zaaf ve zayıf bir anı kollamaya çoktan başladığını vurguladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bu maksatla terör örgütlerinin kışkırtıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Güney sınırlarımız boyunca kanlı ve karanlık hesaplar yapılmaktadır. PKK/PYD/YPG küresel emperyalizmin kiralık cinayet tetikçileri olarak kullanılmaktadır. FETÖ ise 15 Temmuz 2016'da darbe ve işgale teşebbüs etmiştir. PKK ile FETÖ arasında hiçbir fark yoktur. Bu hain terör örgütleri bir madalyonun ön ve arka yüzleri gibidir. Türk ve İslam düşmanları etnik hassasiyet ve dini inançları istismar ederek istila ve ihanet çeteleri kurmuşlardır. Peşinden de Anadolu’ya sürmüşler, Türk milletinin üstüne salmışlardır. Bir olmazsak, dayanışma içinde mücadele etmezsek zulmün elebaşları, cinayet çeteleri durmayacak, vazgeçmeyecektir.

İşte son günlerde FETÖ'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır. PKK zaten kan dökmeye, can almaya devam etmektedir. İzmir'den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum. Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır. Varlığımıza göz koyanların gözünü oyarız. Bağımsızlığımıza leke sürmeye kalkışanları değil İzmir’de denize dökmek, alayını cehennemin dibine kadar kovalar yediklerini içtiklerini burunlarından fitil fitil getiririz."

(Sürecek)

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Bölge İstişare Toplantısı Devlet Bahçeli MHP Milletvekili seçim

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