MHP'nin İzmir Merkezli Bölge İstişare Toplantısı

İZMİR (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni bir doğuş olarak gördüğümüz 24 Haziran’da bütün itham ve iftiraları yıkacağız. Kötü niyet sahiplerini şaşkına çevireceğiz." dedi.
Partisinin İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın ve Muğla il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla, Kültürpark 3. Nolu Hol'de düzenlenen İzmir Bölge İstişare Toplantısı'na katılan Bahçeli, 2007, 2011 ve 2015 seçimlerinde MHP'nin baraj atında kalma iddia ve iftiralarına rağmen TBMM'de yerini aldığını belirterek, partisinin baraj sorunu olmadığını belirtti.
Bahçeli MHP'nin Türkiye ve Türk milletinin güvencesi olduğunu kaydederek, "Yeni bir doğuş olarak gördüğümüz 24 Haziran’da bütün itham ve iftiraları yıkacağız.
Kötü niyet sahiplerini şaşkına çevireceğiz." ifadelerini kullandı.
Yapacakları pek çok şey olduğunu anlatan Bahçeli, yeni bir hükümet sisteminin 24 Haziran'la birlikte devreye gireceğine dikkati çekti. Bahçeli 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra geniş tabanlı, uzlaşmaya dayalı ve çift başlılıktan kaynaklanan krizleri bitirecek bir hükümet sistemine duyulan ihtiyacın göz ardı edilemez olduğunu, kendilerinin de bunun gereğini yaptığını dile getirerek, MHP'nin millet yararına olduktan sonra her zaman, her zeminde uzlaşmadan yana olduğunu gösterdiğini belirtti.
- "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben"
Türkiye'nin içinde bulunduğu yüksek iç ve dış tehditler, bölgesinde cereyan eden şiddetli kaos ve istikrarsızlık ortamı, küresel vahşetin Türkiye üzerinde oynadığı oyunlara karşı yönetim sisteminde kaynaklanan zayıflıkların telafi gayesinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişi mecburi hale getirdiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:
"Ülkemiz beka sorunu yaşarken yeni bir yönetim sisteminin takviye ve üst bir seviyede tahkim edilmesi acil bir zorunluluktu.
Bu tablo karşısında Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları göz önüne alarak 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben.' ilkesiyle hareket ettik ve çözüm yolu gösterdik.
Biz, Türkiye’nin yeni bir anayasa değişikliği ve hükümet sistemine ihtiyacı olduğu gerçeğiyle üzerimize düşen görevi yerine getirdik.
Çok şükür siyasi hedef, yürekten çalışmalarımız meyvesini verdi.
Nihayetinde Türkiye’nin siyasi kargaşa ve dış kaynaklı müdahalelere kapı aralayan yönetim sistemi yerini güçlü ve istikrarlı bir hükümet sistemine bıraktı, Türkiye’nin önemli bir sorunu mutabakatla çözüme kavuşturuldu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelecek yüzyılların teminatıdır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet çarkının aksamadan dönmesine, bürokratik oligarşinin kökünden bitmesine, kararların tesirli ve verimli şekilde alınmasına hizmet edecektir.
Yeni sistemle birlikte kuvvetler ayrımı daha da netleşecek, aynı zamanda güçlenecektir.
Yargı bağımsız ve tarafsız, yasama daha güçlü ve hükümetin vesayetinden uzak, yürütme ise daha aktif çalışacak, seri ve isabetli kararlar alacaktır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin irade ve istikbalidir."
- "24 Haziran hem milat hem yeniden doğuş"
Bahçeli, 24 Haziran'la birlikte yeni sistemin tam olarak uygulanmaya başlayacağını işaret ederek, "Bu kapsamda 24 Haziran hem milat hem de yeni bir doğuştur.
Biz de buna destek vereceğiz, yeni hükümet sisteminin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için fedakarca ve samimiyetle üzerimize düşeni yapacağız.
Dahası geleceğin Türkiye’sinde daha fazla söz sahibi olacağız.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin içinde meclis çatısı altında yapacaklarımız çok fazladır.
Denge ve denetleme görevini üstlenecek Milliyetçi Hareket Partisi sosyal, siyasal ve ekonomik politikalara yön ve istikamet verecek siyasi bir seviyeye Allah’ın izni, milletimizin takdiriyle ulaşacaktır." diye konuştu.
Çağrılarının adalete ve hakkaniyete olduğunu vurgulayan Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çağrımız bekaya ve birliğedir. Çağrımız cumhurun ittifakına, cumhuriyetin iradesinedir. Çağrımız, huzura ve mutluluğadır. Çağrımız, refaha ve esenliğedir. Çağrımız, kardeşliğe ve paylaşmayadır. Milliyetçi Hareket varsa, çare bitmemiştir. Milliyetçi Hareket varsa, gelecek aydınlık, Türkiye teminat altındadır. Diyorum ki, Cumhur İttifakı, millet aklı, geleceğin teminatı. Cumhur İttifakı, millet aklı, bin yıllık kardeşliğin teminatı."
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- MHP'ni vaatlerinden bazıları
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında, yasama faaliyetleriyle gerçekleştirmeyi hedefledikleri söz ve vaatleri de sıralayan Bahçeli'nin vaatleri arasında şunlar yer aldı:
"Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması. Vatandaşlarımızın kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması. Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi. AVM yasasının yeniden düzenlenmesi, esnafı yok eden AVM ve zincir marketler ile belediye işletmelerine yönelik tedbirler alınması. Esnaf ve sanatkarlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması. Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlanması, şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı temin edilmesi. Çiftçilerimizin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması. Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması. İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi. Gençlerimizin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması. Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanması,
Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması."
(Bitti)
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