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MHP'nin kampanya kılavuzu yayınlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2018 12:47 | Son Güncelleme

MHP'nin seçim çalışmalarında kullanılacak müzik, video, afiş ve sloganlar, "Cumhur İttifakı" adına açılan internet sitesinden yayınladı

MHP'nin, seçim kampanya kılavuzu yayınlandı.

"Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi kampanya kılavuzu", Cumhur İttifakı adına açılan "www.cumhurittifakimilletakli.com" internet sitesinde yer aldı.

Kılavuzda, seçim beyannamesinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 26 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısında açıklanacağı belirtiliyor.

Partinin seçim çalışmalarında kullanacağı müzik, video, afiş ve sloganların da bulunduğu kılavuzda, afiş, sloganlar ve seçim müziklerinde "Cumhur İttifakı Millet Aklı" ifadesi kullanılıyor.

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MHP seçim kampanya kılavuz

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