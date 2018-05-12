MHP'nin kampanya kılavuzu yayınlandı

MHP'nin, seçim kampanya kılavuzu yayınlandı.
"Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi kampanya kılavuzu", Cumhur İttifakı adına açılan "www.cumhurittifakimilletakli.com" internet sitesinde yer aldı.
Kılavuzda, seçim beyannamesinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 26 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısında açıklanacağı belirtiliyor.
Partinin seçim çalışmalarında kullanacağı müzik, video, afiş ve sloganların da bulunduğu kılavuzda, afiş, sloganlar ve seçim müziklerinde "Cumhur İttifakı Millet Aklı" ifadesi kullanılıyor.
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