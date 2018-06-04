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MHP'nin kampanya reklamında Türkiye vurgusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 19:40 | Son Güncelleme

MHP'nin seçim kampanyasında kullanacağı "Ülkemiz için her şeye değer" başlıklı reklam filmi, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

MHP'nin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik kampanyasında kullanacağı "Ülkemiz için her şeye değer" başlıklı reklam filmi, partinin sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

MHP, 24 Haziran'daki seçimlere yönelik kampanyası kapsamında reklam filmi hazırlattı.

Partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan filmde, çocuklar Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden alınmış toprakları bir araya getiriyor. Filmin sonunda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüntüsü ile "Cumhur İttifakı Millet Aklı Geleceğin Teminatı" sloganı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
MHP reklam filmi

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