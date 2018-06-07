MHP'nin Kayseri Bölge İstişare Toplantısı

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun, varsın başkaları FETÖ ittifakından medet umsun, varsın başkaları zillet ittifakına umut bağlasın, biz cumhur diyeceğiz, biz cumhuriyet diyeceğiz, biz Türkiye'nin ittifak ve iradesinde hepsini şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz." dedi.

Bahçeli, partisinin Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen, "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl?" temalı bölge istişare toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri öncesi özü bir, sözü bir, sevdası vatan, sedası Türkiye olan Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Aklının milletten alan, ahlakını ve anısını Türk tarihinde bulan Cumhur İttifakı ile geleceğe yürüdüklerini ve engelleri aştıklarını belirten Bahçeli, başaracaklarından zerre şüphe duymadıklarını ve milletin kendilerini yalnız bırakmayacağına inandıklarını vurguladı.

Ülkenin 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla beraber yönetimde istikrarın tesis, temsilde adaletin temin edileceği bir yönetim sistemine kavuştuğunu anımsatan Bahçeli, şöyle devam etti: