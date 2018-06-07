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MHP'nin Kayseri Bölge İstişare Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 19:31 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (3) "Türkiye'nin içinde bulunduğu yüksek iç ve dış tehditler, bölgemizde cereyan eden şiddetli kaos ve istikrarsızlık ortamı, küresel vahşetin Türkiye üzerinde kurduğu baskılara karşı yönetim sistemimizden kaynaklanan açmazların giderilmesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi mecburi hale getirmişti" - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet çarkının pürüzsüz dönmesine, bürokratik oligarşinin kökünden bitmesine, kararların tesirli ve verimli şekilde alınmasına hizmet edecektir. Yeni sistemle birlikte, kuvvetler ayrımı daha da netleşecek ve güçlenecektir. Yargı bağımsız ve tarafsız, yasama daha güçlü ve yürütmenin vesayetinden uzak, yürütme ise daha aktif ve seri hale gelecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin irade ve istikbalidir"

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin içinde bulunduğu yüksek iç ve dış tehditler, bölgemizde cereyan eden şiddetli kaos ve istikrarsızlık ortamı, küresel vahşetin Türkiye üzerinde kurduğu baskılara karşı yönetim sistemimizden kaynaklanan açmazların giderilmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi mecburi hale getirmişti." dedi.

Partisince Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen, "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl?" temalı bölge istişare toplantısında konuşan Bahçeli, Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

El ele, omuz omuza, yürek yüreğe, milli varlığı ve güvenliği tehdit edenlere karşı aynı safta mücadele edeceklerini vurgulayan Bahçeli, konu vatansa siyasetin ikinci planda kaldığını belirtti.

Sevdalarının Türkiye, Türk-İslam ülküsünün parlak geleceği olduğuna dikkati çeken Bahçeli, sevgi ve bağlılıklarının kökeni, mezhebi, yöresi ne olursa olsun herkese yeteceğini kaydetti.

Bahçeli, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, 251 kişinin şehit olduğunu ve 2 bin 194 kişinin de yaralandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ülkemiz ve milletimiz açısından 15 Temmuz bir dönümdür. Bu itibarla hiçbir şeyin eskisi gibi olması beklenemezdi, Türkiye'nin acilen yeni bir atılım ve ilerleme sürecine girmesi lazımdı. 7 Ağustos Yenikapı ruhu ile oluşan milli birlik ve beraberlik şuurunun diri tutulması, Türkiye'nin sığ tartışmalardan kurtulup, el birliğiyle düzlüğe çıkması amacıyla büyük bir sorumluluk üstlendik ve milletimizin bizlere yüklediği görevden kaçmadık. Siyasi gündemde kronik çekişme ve çatışma konusu olarak duran temel sorunları, bu anlayışla ele almak, ülkemizin önünü açmak ve geleceğini planlamak durumundaydık."

Siyasi tartışmaların, Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlamadığı gibi aksine ülkeyi geriye götürdüğünü vurgulayan Bahçeli, bunların en önemlilerinden birinin de uzun zamandır ülkeyi meşgul eden yeni Anayasa kapsamında derinleşen hükümet sistemi tartışmaları olduğunu belirtti.

1982 Anayasası'nın barındırdığı "darbe ruhu"nun bugüne kadar yapılan 18 değişikliğe rağmen giderilemediğini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'dan sonra geniş tabanlı, uzlaşmaya dayalı ve çift başlılıktan kaynaklanan krizleri bitirecek bir hükümet sistemine duyulan ihtiyaç, göz ardı edilemezdi ve biz de bunun gereğini yaptık. Milliyetçi Hareket Partisi, millet yararına olduktan sonra her zaman, her zeminde uzlaşmadan yana olduğunu göstermiştir. Siyaset kurumunun dış müdahaleye açık olduğu, eksik ve aksak yönlerinin bulunduğu, parlamenter sistemin ya revize edilmesi ya da yeni bir hükümet sistemi ile bu pürüzün tamamen ortadan kaldırılması için çağrımızı yaptık. Bu çağrımız, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından karşılık buldu ve yeni bir hükümet sisteminin yasal alt yapısı için gerekli mutabakat sağlandı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi mukavemetinin artırılması, devletin ve milletin bekasını tehdit eden unsurların engellenmesi, hayati bir önem arz ediyordu. Türkiye'nin sistem değişikliğine gitmesini zorunlu kılan şartlar da 15 Temmuz darbe girişimiyle belirginleşmişti."

MHP'nin her zaman olduğu gibi son süreçte de vatan ve millet için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini belirten Bahçeli, "Bekamıza yönelik tehditleri etkisizleştirmek için alınması gereken tedbirleri aziz milletimizle paylaştık.
Türkiye'nin içinde bulunduğu yüksek iç ve dış tehditler, bölgemizde cereyan eden şiddetli kaos ve istikrarsızlık ortamı, küresel vahşetin Türkiye üzerinde kurduğu baskılara karşı yönetim sistemimizden kaynaklanan açmazların giderilmesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi mecburi hale getirmişti." dedi.

Türkiye'de siyasi kargaşa ve dış kaynaklı müdahalelere kapı aralayan yönetim sisteminin, yerini, güçlü ve istikrarlı bir hükümet sistemine bıraktığının altını çizen Bahçeli, ülkenin ufkunu gölgeleyen önemli bir sorunun, uzlaşma kültürüyle ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, gelecek yüzyılların teminatı olduğuna değinen Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet çarkının pürüzsüz dönmesine, bürokratik oligarşinin kökünden bitmesine, kararların tesirli ve verimli şekilde alınmasına hizmet edecektir. Yeni sistemle birlikte kuvvetler ayrımı daha da netleşecek ve güçlenecektir.
Yargı bağımsız ve tarafsız, yasama daha güçlü ve yürütmenin vesayetinden uzak, yürütme ise daha aktif ve seri hale gelecektir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin irade ve istikbalidir. Biz de buna destek vereceğiz, kurum ve kurallarıyla yerleşmesine katkı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylarının söylemlerini de eleştiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"24 Haziran'da mekruh ile mubahın bir arada olmayacağı ispatlanacaktır. 24 Haziran'da, zemzem ile zehri birleştirip altın kasede içirmeye çalışanların; 'Cumhuriyet elden gidiyor, diktatörlük geliyor' gürültüleri, silinip atılacaktır.
24 Haziran'da milli beka kazanacak, Cumhur İttifakı zafere ulaşacaktır. Milliyetçi ülkücü hareket, gönüldaşlarıyla, sevdalılarıyla, ülküdaşlarıyla, milletiyle, siyasi partisi ne olursa olsun oy veren vermeyen milyonlarca kardeşiyle bir ve beraberdir.
Bunu karartmaya hiçbir çapsız ve çamur zihniyetin ömrü yetmeyecektir. FETÖ'cülerin, Türk düşmanlarının, ekonomik operasyonlarda döviz silahını kullananların ve bunların kuklalarının entrikaları, algı oyunları tutmayacaktır."

Bahçeli, seçimlere az bir süre kaldığını, Cumhur İttifakı'nın gölgelenmemesi, Yenikapı ruhu ve ittifak hukukunun zedelenmemesi gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, ittifakımız AKP ve MHP'dir. MHP'yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir." diyerek konuşmasını tamamladı.

(Bitti)

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Bahçeli Devlet Bahçeli Kayseri MHP Genel Başkanı

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